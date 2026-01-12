Rekordinis šaltis – rekordinės sąskaitos: elektros suvartojimas – didžiausias per 12 metų

Vilniuje šią savaitę naktimis spustelėjo iki 11 laipsnių šalčio. Štai sniege skęstantys Plungės gyventojai dalijosi, kad čia temperatūra buvo net dvigubai nukritusi.
„Šalčiausia buvo Žemaitijoje, kur buvo fiksuota 22 laipsniai šalčio“, – pasakojo jaunesnysis sinoptikas Jan Voitkevič.
Anot sinoptikų, šalčiau bus kitą savaitę. Labiausiai tai pajus rytų Lietuva – Vilniaus ir Utenos apskritys.
„Šalčiausia diena bus trečiadienį, t. y. naktis iš trečiadienio į ketvirtadienį, tačiau vėliau temperatūra taip pat išliks žema. Stiprių permainų kol kas mes nematome“, – dalijosi J. Voitkevič.
Temperatūra šiuose miestuose turėtų nukristi iki 18 laipsnių šalčio. Be to, tokios oro sąlygos nėra palankios elektros vartotojams – kuo žemesnė temperatūra, tuo labiau pučiasi sąskaitos už elektrą.
„Šaltas oras reiškia, kad elektros reikės daugiau, ypatingai šildymui“, – neslėpė „Elektrum“ verslo sprendimų skyriaus vadovas Mantas Masalskis.
„Ypač, jei tai sutampa su mažesne vėjo generacija, kainos auga“, – komentavo Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.
Anot Lietuvos elektros perdavimo operatorės „Litgrid“, per ketvirtadienio parą gyventojai suvartojo daugiausiai elektros nuo 2014 metų.
„Tuomet Lietuvoje apie 70 proc. pagamino dujinė generacija, kuri yra brangesnė. Be abejo, galime pasidžiaugti, kad šiuo metu dujos yra sąlyginai pigios“, – teigė A. Bagočiutė.
Tiesa, kadangi artimiausiu metu temperatūra nekris, didžioji dauguma išloš, kadangi pasirinko fiksuotus planus.
„Jei kaina yra užfiksavę ir turi sutartį ilgesniam laikui, pasikeis tiek, kiek keisis vartojimas“, – aiškino M. Masalskis.
Šiuo metu mažiausiai už elektrą moka tie, kas nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo ir likę visuomeniniame.
„Siekia tik 22 euro centus už kilovatvalandę“, – tvirtino A. Bagočiutė.
Turintiems biržos planus šiuo metu pasisekė mažiau – tokių elektros vartotojų tik 10 proc.
„Sudėtinga prognozuoti, tačiau didelė tikimybė, kad kainos ir galutinė sąskaita vartotojui padidės“, – tikino M. Masalskis.
Nepriklausomas tiekėjas „Enefit“ skaičiavo, kad gruodį dėl palankių orų biržos planus pasirinkusių klientų sąskaitos buvo ketvirtadaliu mažesnės.
Štai pernai nepriklausomi tiekėjai siūlė 2 euro centais pigesnius fiksuotus planus. Tiesa, dabar kilovatvalandės kaina maždaug 27 euro centai.
Be to, išaugo valstybės reguliuojama dalis. Nepriklausomi tiekėjai didino abonentinį mokestį – kai kurie net 2,5 karto.
„Leidžiame laiką prie televizoriaus, tad, manau, išėjus į lauką, įgautumėme ne tik sveikatos, bet ir sutaupytumėme elektros“, – teigė M. Masalskis.
Buvo tikimasi, kad po elektros rinkos liberalizavimo, gyventojai rinksis tiekėjus panašiai, kaip mobiliojo ryšio operatorius. Tačiau taip neįvyko – iš šešių nepriklausomų tiekėjų, likę tik trys.
„Kainos tarp šių trijų tiekėjų nėra kardinaliai skirtingos, matyt, dėl to gyventojai nestebi kainų“, – kalbėjo A. Bagočiutė.
Praeitos savaitės didmeninė elektros kilovatvalandės kaina siekė apie 69 euro centus. Tai reiškia, kad elektra buvo trečdaliu brangesnė nei ankstesnę savaitę.
