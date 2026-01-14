Sinoptikai: Lietuva sulauks dar daugiau sniego

„Storiausia sniego danga (vietomis siekianti virš 40–50 cm) susidariusi šiaurės vakarinėje šalies dalyje, apie Vėžaičių (Klaipėdos r.), Kretingos ir Plungės apylinkes. Šiame regione susiformavo storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų (daugiau buvę 2011 m. sausio pirmoje pusėje). Tuo tarpu mažiausiai sniego yra pietvakarinėje šalies dalyje ir apie Radviliškį.
Artimiausią parą Lietuvą pasieks atmosferos frontas su krituliais. Skaičiuojama, jog daugiausia pasnigs vakarinėje ir pietvakarinėje šalies dalyje, kur esama sniego danga pastorės dar 1–5 cm. Rytinėje šalies pusėje pasnigs mažiausiai, todėl ten sniego dangos storis nesikeis arba pastorės minimaliai (1 cm)“, – skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Orų prognozė
Sinoptikai pateikė naujausią orų prognozę.
„Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Vakariniame pakraštyje pasnigs. Kai kur pustys. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra minus 7–12 °C, vakariniuose rajonuose kai kur minus 3–6 °C.
Ketvirtadienio naktį daugelyje rajonų snigs, pustys, dieną daug kur nedideli krituliai. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, rytuose iki 17 laipsnių šalčio, dieną 4–9, rytuose iki 13, pajūryje 0–3 laipsniai šalčio.
Penktadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas pietryčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, rytuose 13–18 laipsnių šalčio, dieną 4–9, rytuose iki 13 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 14 d. daugelyje upių stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 18 cm per parą. Šventojoje ties Ukmerge kilimas iki 65 cm. Neryje ties Jonava – iki 31 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primename, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių marios užšalusios, ties Vente ir Nida ledo storis 11–13 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. Ant ledo lipti pavojinga“, – rašė sinoptikai.
