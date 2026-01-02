Papasakojo, kaip sekasi valyti snieguotus kelius

„Šią minutę, sakyčiau, situacija yra labai normali. Pagrindiniai keliai, kurie yra aukščiausio priežiūros lygio, yra praktiškai plikos dangos, liko gal keletas ruožų, kur pustymo pasekmes dar reikia panaikinti. Darbai vykdomi ir žemesnės priežiūros keliuose, – LRT radijui penktadienį sakė A. Vaitkus.
„Naktis buvo sudėtinga – ten, kur buvo nuvalyti ruožai, jie buvo užpustomi (...) Naktį dirbo nuo 80 iki 200 valytuvų-barstytuvų keliuose. (...) Ne tik valytuvai-barstytuvai dirba, bet turėjome pasitelkti papildomai autogreiderius ir traktorius su verstuvais, kad greičiau atliktume darbus“, – aiškino „Kelių priežiūros“ vadovas.
Anot A. Vaitkaus, dėl intensyvaus snygio situacija naktį buvo sudėtinga, tačiau orams esant permainingiems ir tęsiantis pustymui vairuotojai turėtų būti atidūs.
„Dabartinė situacija yra tokia, kad pereiname iš šaltojo laikotarpio, kuomet Naujųjų metų naktį buvo iki 15 laipsnių šalčio ir žemesnė temperatūra. Dabar temperatūra pereina į teigiamą ir pasipylė krituliai, pustymas“, – sakė „Kelių priežiūros“ generalinis direktorius.
Lietuvos hidrometereologijos tarnybos duomenimis, naktį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego, penktadienio rytą vietomis fiksuota 15-20 centimetro storio sniego danga. Dieną taip pat prognozuojamas snygis su pertraukomis.
