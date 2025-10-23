Klaipėda keičia veidą

Žmonėms atsibodo duobės
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus akcentavo, kad klaipėdiečių nuomonė miesto atnaujinimo klausimais – itin svarbi. Įvairios bendruomenės, jaunos ir aktyvios šeimos sakė, kad mieste reikia daugiau žaliųjų plotų bei priėjimo prie jų. Tad tokių vietų daugės.
Dviratininkų bendruomenė, anot mero, džiaugėsi, jog atsiras galimybė dviračiais pasiekti Smiltynės perkėlą ir Kruizinių laivų terminalą nuo šiuo metu remontuojamo Šilutės plento.
„Žmonės pavargę važiuoti per duobėtus kelius, sunkvežimių įspaustas provėžas, tad šiandien darbai yra orientuoti būtent į šių problemų sprendimą. Kalba ir apie tai, kad daug gatvių turėtų atrodyti kitaip. Turime ambicingą projektą – sutvarkyti Herkaus Manto gatvę nuo Lietuvininkų aikštės iki Biržos tilto. Šį projektą kaip tik praeitą savaitę peržiūrėjome. Norime padaryti miesto centrą kuo patrauklesnį“, – sakė A. Vaitkus.
Klaipėdos meras pasakojo ir apie kitus planuojamus projektus. Pavyzdžiui, įrengti ir Bastionų gatvės tiltą. Dar vienas tiltas galėtų atsirasti iš Bachmano į Pievų gatvę.
O apskritai šiuo metu daugelis darbų yra orientuoti į miesto infrastruktūros gerinimą.
„Pagrindinis orientyras šiandien – spręsti problemas, susiformavusias per daugybę metų“, – teigė A. Vaitkus.
Dirbo ir naktimis
Itin sparčiai šiuo metu darbai vyksta Šilutės plente. Atnaujinamas plotas čia apima ruožą nuo žiedinės sankryžos su Baltijos prospektu iki pat Rimkų geležinkelio pervažos.
Pasak mero, vienuose ruožuose vykdomas paprastasis remontas, o arčiau Rimkų pervažos, rytinėje atšakoje iki Smiltelės gatvės, – kapitalinis.
Čia bus atnaujinta gatvės danga, įrengtos papildomos eismo juostos, taip pat atsiras nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, želdiniai.
Pagrindinis orientyras šiandien – spręsti problemas.
„Kituose ruožuose, kur vyksta paprastasis remontas, bus atnaujinta asfalto danga, pakeisti seni gatvės bortai ir šulinių dangčiai. Daugelis paprastojo remonto darbų bus baigti šiais metais. Bendrai darbai kainuos daugiau nei 4 mln. eurų, kapitalinis remontas ties Rimkais – beveik 2,4 mln., o kiti ruožai, paprastasis remontas dar apie 2 mln. eurų. Šiais metais operatyviai, per trumpą laiką, atnaujinta Taikos prospekto ir Dubysos gatvės sankryža. Taikyta praktika darbus vykdyti naktimis“, – pasakojo Klaipėdos šeimininkas.
Bus pratęsta Danės gatvė
Šiuo metu darbai vyksta ir centrinėje miesto dalyje.
Jau yra atnaujintas kelias į Priestočio gatvę ties Mokyklos gatvės viaduku.
Darbai įsibėgėjo Laivų skersgatvyje, pradėtas tvarkyti ir prastos būklės Liepų g. ruožas nuo K. Donelaičio aikštės, kur baigiasi akmens grindinio danga, iki Trilapio gatvės. Čia jau keičiami šulinių dangčiai, netrukus ims dirbti kelininkai.
„Darbai čia ilgai taip pat netruks, po gero mėnesio turėtume turėti atnaujintą ruožą. Artimiausiu metu atnaujinama teritorija miesto centrinėje dalyje dar labiau išsiplės. Ateis eilė ir pokyčiams Danės gatvėje. Ši gatvė bus rekonstruota ir pratęsta iki pat Artojo gatvės. Inžinerinių tinklų atnaujinimas jau vyksta, o dėl gatvės rekonstrukcijos ir įrengimo darbų jau netrukus bus pasirašoma rangos sutartis, darbus veikiausiai pradėsime kitąmet, jie truks apie pusantrų metų. Tai taip pat vienas didesnės vertės projektų, tačiau tiksli kaina paaiškės pasirašius sutartį“, – pažymėjo A. Vaitkus.
Imtasi ir pėsčiųjų takų
Atnaujinamos ne tik gatvės, bet ir pėsčiųjų takai. Šiuo metu tvarkymo darbai vyksta Baltijos pr. ir Taikos pr. žiedinėje sankryžoje, čia tvarkomi takai ir laiptai. Darbus numatoma baigti šiemet.
„Šiemet taip pat baigti Sportininkų gatvės šaligatvių kapitalinio remonto darbai, šaligatviai įrengiami Tauralaukio mikrorajone. Be didesnių projektų, kiekvienais metais atliekamas ir einamasis šaligatvių, gatvių duobių, akmens grindinio, žvyruotų gatvių remontas“, – sakė A. Vaitkus.
Tvarkomi ir privažiavimo keliai prie ugdymo įstaigų ir šių įstaigų kiemai. Jau atlikti darbai prie lopšelių-darželių „Žiogelis“ ir „Vėtrungėlė“, taip pat prie Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos.
Be to, šiemet sutvarkytos Antrosios Melnragės ir Girulių paplūdimių prieigos.
Daugėja stovos vietų
Klaipėdos mero teigimu, tęsiami ir daugiabučių kiemų automobilių aikštelių atnaujinimo bei plėtros darbai.
„Darbai vyksta Laukininkų gatvėje, čia bus įrengtos 199 naujos parkavimo vietos. Taip pat vietos automobiliams įrengiamos Minijos g. kiemuose, kur bus apie 100 parkavimo vietų. Darbai taip pat vykdomi Jūrininkų pr. ir Mogiliovo g., ties Lūžų g. – iš viso planuojama įrengti apie 600 parkavimo vietų. Jūrininkų pr. vietos automobiliams įrengiamos tvarkant įvažiuojamąjį kelią, o Mogiliovo ir Lūžų g. sankirtoje, miestui priklausančiame sklype, įrengiama visiškai nauja automobilių stovėjimo aikštelė šalia gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos. Darbai šiuose objektuose bus baigti kitais metais“, – sakė A. Vaitkus.
Pažymėta, kad šiemet užbaigti automobilių parkavimo plėtros projektai Kauno g. mikrorajono kiemuose – įrengta daugiau nei 960 parkavimo vietų.
Taip pat šiais metais darbai bus baigti Kretingos g. mikrorajone, kur bus įrengta iki 250 vietų.
„Vietos automobiliams įrengiamos ir naudojant ažūrines trinkeles, tai paprastesnis būdas, tad objektų, kur tokiu būdu įrengiamos vietos, – dar daugiau. Šiemet mieste įvairiose vietose tokiu būdu įrengta apie 400 vietų“, – akcentavo uostamiesčio meras.
Anot A. Vaitkaus, pernai visame mieste buvo įrengta daugiau kaip 1,5 tūkst. naujų automobilių stovos vietų, o šiemet planuojama įrengti iki 2,2 tūkst.
„Šiais metais parkavimo aikštelių įrengimui daugiabučių namų kiemuose bus panaudota apie 5,6 mln. eurų. 2026 m. planuojama įrengti ne mažiau automobilių stovėjimo vietų nei šiemet“, – teigė A. Vaitkus.
Atsiras eismo stebėjimo centras
Pastebėta, kad didžiausios spūstys susidaro ties įvažomis į Klaipėdą iš Klaipėdos rajono. Tad prie spūsčių mažinimo esą turėtų prisidėti Klaipėdos rajonas ir bendrovė „Via Lietuva“, planuojant naują ar gerinant esamą eismo infrastruktūrą.
„Mažinant spūstis Klaipėdos mieste, tai yra sprendžiama kompleksiškai: infrastruktūros gerinimu, šviesoforų valdymu, viešojo transporto gerinimu ir žmonių siekiu keliauti darniau. Šiuo metu jau yra pradėti projektavimo darbai, siekiant pagerinti sankryžų pralaidumą sankryžose Šiaurės pr. ir Pievų g., Kretingos g. ir Klaipėdos g., Liepojos g. ir Klaipėdos g.“, – sakė A. Vaitkus.
Jau greitai pradės veikti Miesto eismo stebėjimo sistemos centras, iš kurio bus stebimas eismas mieste visą parą ir bus galima reaguoti į aktualią eismo situaciją.
Finansuos ir ES lėšomis
Kitąmet planuojama pradėti dar vieną atnaujinimo projektą.
„Klaipėda taip pat rengiasi vienam didesnių susisiekimo infrastruktūros projektų startui. Darbai suplanuoti visoje centrinėje transporto ašyje nuo pietinės iki šiaurinės miesto dalies. Numatomas kompleksiškas Smiltelės g., Taikos pr., Tiltų g., Herkaus Manto g., Liepojos g. ruožo sutvarkymas. Projektas apima šviesoforų valdymo atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimą, nuovažų tvarkymą, modernų apšvietimą, lietaus surinkimo sistemas bei papildomas eismo saugumo priemones. Pokyčiais siekiama sudaryti galimybes darniam visų eismo dalyvių judėjimui tiek automobiliais, tiek viešuoju, tiek bevarikliu transportu, tiek pėsčiomis. Šio projekto vertė siekia daugiau nei 20 mln. eurų, iš kurių apie 15 mln. numatoma finansuoti ES lėšomis“, – kalbėjo A. Vaitkus.
2026 m. planuojami gatvių atnaujinimo darbai
Herkaus Manto g. ruožas (tarp Atgimimo a. ir Lietuvininkų a.) – čia vyks ištisinės asfaltbetonio dangos su jai priklausančiomis kietosiomis dangomis atnaujinimas.
Danės g. rekonstrukcija.
Malūnininkų g. ištisinės asfaltbetonio dangos remontas.
Taikos pr. ruožo nuo Smiltelės g. iki Baltijos pr. žiedinės sankryžos, abiejų gatvės juostų ištisinės dangos remontas.
Naikupės g. ruožo nuo Minijos g. iki Žalgirio g. šaligatvio ir kelio dangos remontas.
Įvažiuojamojo kelio į Smiltelės g. 14, I. Simonaitytės g. 24, 26 rekonstrukcija.
Bus tęsiami parkavimo vietų plėtros darbai Minijos, Laukininkų gatvėse, startuos nauji projektai Baltijos pr., Taikos pr., Paryžiaus Komunos, Debreceno, Tilžės, I. Simonaitytės gatvėse.
Naujausi komentarai