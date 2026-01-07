Klaipėdoje už 3 mln. eurų bus statomas pripučiamas futbolo maniežas

Miesto savivaldybė pasirašė sutartį su rangove dėl maniežo Sportininkų gatvėje projektavimo, statybos bei priežiūros, trečiadienį pranešė uostamiesčio valdžia.
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sako, kad rangovas pasirinktas po pusmetį trukusių ginčų, kilusių vienai konkurso nelaimėjusių įmonių užginčijus jo rezultatus teisme.
„Procesas (...) neišvengiamai pristabdė projekto eigą, tačiau teismas savivaldybės sprendimus pripažino teisėtais. (...) ginčas baigtas ir galime judėti pirmyn – pasirašėme sutartį ir pradedame realius darbus“, – pranešime sakė A. Vaitkus.
Pasak mero, maniežas svarbus Klaipėdai, nes jame gyventojai galės treniruotis ir varžytis nepriklausomai nuo oro sąlygų ištisus metus.
Savivaldybės teigimu, manieže bus įrengta šiuolaikiška dirbtinės dangos futbolo aikštė, dengiama pripučiamo 25 metrų aukščio slėginio kupolo.
Taip pat numatoma įrengti buitines bei persirengimo patalpas, dvejas pagrindines sukamąsias duris, evakuacinius išėjimus, vartus techninei įrangai įvažiuoti ir reikalavimus atitinkantį apšvietimą.
