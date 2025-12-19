Ledo arena Klaipėdoje žengia į įgyvendinimo etapą

Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus socialinėje erdvėje pasidalijo, kad projektas jau parengtas, gautas statybos leidimas, o Paryžiaus Komunos gatvėje parengiamieji darbai – jau vyksta.
„Kitaip tariant – projektas perėjo iš planavimo į įgyvendinimo stadiją. Ledo ritulio bendruomenė šio projekto laukė net devynerius metus!“ – džiaugėsi meras.
Šiuolaikiška ledo sporto infrastruktūra mieste – svarbi. Šis projektas aktualus ne tik ledo ritulio bendruomenei, bet ir klaipėdiečiams – vaikams, jaunimui, sporto klubams.
Tokia ledo arena Lietuvoje – pirmoji
Meras pabrėžė, kad tokia ledo arena Lietuvoje – išskirtinė.
„Čia vyks ledo ritulio ir dailiojo čiuožimo treniruotės bei varžybos. Nors darbų dar laukia nemažai, tikiu, kad tai rimtas postūmis į priekį, jog ledo sporto bendruomenė ir visi klaipėdiečiai pagaliau turėtų tai, ko seniai nusipelnė“, – pranešė A. Vaitkus.
