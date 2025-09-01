Klaipėdiečiai šventė mokslo metų pradžią: renginyje – sveikinimai ir muzikiniai pasirodymai

Mokinių – 23 tūkstančiai
Aikštėje rikiavosi Klaipėdos mokyklų atstovai su vėliavomis, renginys prasidėjo iškilmingai – Lietuvos himno giedojimu.
„Ši eisena su vėliavomis simbolizuoja vienybę, pagarbą ir meilę žinioms. Kiekviena vėliava pasakoja istoriją apie miestą, bendruomenę ir mūsų svajones“, – pažymėjo renginio vedėjas Vilius Regalas.
Klaipėdos mokyklose šiemet mokysis apie 23 tūkst. mokinių – tiek pat, kiek ir pernai.
Į pirmąją klasę eis 1 759 mažieji klaipėdiečiai savivaldybės ir valstybės mokyklose, dar apie 120 – privačiose.
Iš viso mieste šiais metais bus 1 550 abiturientų.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikindamas linkėjo mokiniams atsigręžti į save ir visada siekti žinių.
Niekada gyvenime nesustokite mokytis ir suprasite, kaip tai yra prasminga.
„Linkiu nepasinerti į dirbtinį intelektą, nes patys suprasite, kad tik savas intelektas gelbės jus visur kur. Noriu palinkėti ir geros nuotaikos naujame mokslo metų etape. Niekada gyvenime nesustokite mokytis ir suprasite, kaip tai yra prasminga“, – teigė A. Vaitkus.
Skambėjo sveikinimai
Jau 30 metų Klaipėdos mieste „Pirmoji pamoka“ vyksta ypatingoje vietoje – Lietuvininkų aikštėje, prie paminklo, skirto pirmosios lietuviškos knygos autoriui M. Mažvydui.
Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, būtent šis autorius mus visus įpareigoja nepamesti savo pilietiškumo bei tautiškumo.
„Jokia kita kalba niekada nebus vertingesnė nei gimtoji mūsų lietuvių kalba, kuri skamba nuostabiai, todėl linkiu nesustoti jos branginti“, – mokslo metų pradžią skelbė V. Bubliauskienė.
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas palaimino visus susirinkusiuosius mokytojus ir mokinius.
„Būkite drąsūs ir siekite to, kas padėtų jums sukurti laimingą jūsų gyvenimą. Tarp visų mokslo žinių ir išsilavinimo, nepamirškite vieno – savo širdies, savo sielos ir to, kad esate žmogus, pašauktas mylėti bei kurti“, – linkėjo M. Šlaustas.
Dovanojo koncertą
Šventę praturtino įvairūs muzikiniai pasirodymai – dainos ir šokiai, o tikra puošmena tapo grupės „Perk-Unija“ pasirodymas ir iš uostamiesčio kilusio dainininko Viliaus Popendikio koncertas.
Dainininkas bendrus kūrinius atliko kartu su Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo dienos studijos „Keberiokšt“ jaunaisiais muzikantais.
Po ceremonijos iš Lietuvininkų aikštės pajudėjo šventiškai papuoštų automobilių kolona – moksleiviai simboliškai buvo išlydėti į naujus mokslo metus.
Naujausi komentarai