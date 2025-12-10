Klaipėdiečio nerimas: daugiabutyje sklido dujų kvapas

Feisbuko paskyroje „Rumpiškės kvartalas“ asmuo kreipėsi į kaimynus sakydamas, kad daugiabutyje atsiduoda dujomis. Žmogus įtarė net tai, iš kurio buto sklinda kvapas, tad paskambino įtariamai kaltininkei, jog ši spręstų problemą. Tai esą ne pirmas kartas, kai toks kvapas sklinda.
Kaimynai vyrui patarė skambinti ne kaimynei, o tarnyboms, kol neįvyko nelaimė.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausioji specialistė Aurelija Maslauskienė sakė, kad ugniagesiai nuolat sulaukia gyventojų pranešimų apie stiprų dujų kvapą daugiabučiuose. Jie atvyksta į įvykio vietą, atlieka pirminę patikrą, o prireikus kviečia dar ir kitus specialistus.
„Yra tų tokių iškvietimų, jų ugniagesiai išties gauna. Dažniausiai sakoma, kad jaučiamas stiprus dujų kvapas dėl galimo nuotėkio. Tokiais atvejais pareigūnai atvyksta į įvykio vietą, atlieka pirminę žvalgybą, bet vis tiek dubliuoja iškvietimą ir dujininkams. Nebent jau prasidėjęs įvykis – degimas. Bet profesionaliam įvertinimui turėtų dalyvauti ir dujininkai“, – teigė A. Maslauskienė.
Pašnekovė pabrėžė, kad pagal gaisrinės saugos taisykles, suslėgtų dujų balionus laikyti rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama, o trijų aukštų ir didesniuose daugiabučiuose – nelegalu. Pirmame ir antrame aukšte jų laikymas kol kas toleruojamas.
Anot A. Maslauskienės, jeigu žmogus jaučiasi nesaugiai, visada geriau pranešti atsakingoms tarnyboms, negu leisti įvykti nelaimei.
Be to, daugiabučiuose namuose, laiptinėse esančiose skelbimų lentose turėtų būti telefonų numeriai, kuriais reikėtų skambinti avarinių situacijų atvejais.
Naujausi komentarai