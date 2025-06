Klaipėdiečių skundai – į dešimtuką

Vienoje socialinių tinklų grupėje žmonės piktinosi ir skundėsi problemomis, su kuriomis susiduria gyvendami viename Vingio gatvės daugiabutyje.

„Norime pakviesti pasivaikščioti mūsų Vingio g. 11 šaligatviais, kartu pastumdyti mūsų, čia gyvenančių mamų, mažylius vežimėliuose, tik norime įspėti – tai tikras iššūkis. Po pasivaikščiojimo tokiais šaligatviais, siūlome dar ir pramogą „braidymas po džiungles“, – skundėsi Mama pasivadinusi klaipėdietė.

Jai pritarė ir kitas, taip pat po anonimo kauke pasislėpęs gyventojas. Esą būnant šiame kieme apima jausmas tarsi sugrįžus į praeitį.

„Galiu papildyti, kad, kai pabūni šiame kieme, tai grįžti į praeitį 20 metų atgal, nes prie namo laiptinių nėra net šaligatvių. Žolė kieme metų metais nepjaunama“, – skundėsi anonimas.

Įvaizdis: prastos būklės šaligatvis ne tik nepatogus vaikščioti, bet jau ir kelia pavojų mamoms su mažyliais vežimėliuose bei visiems čia einantiesiems. / „Facebook“ paskyros „Tvarkau Klaipėdą“ nuotr.

Prie įrašų įkeltos ir nuotraukos, kuriose aiškiai matyti tiek nepjauta arba iš dalies nupjauta žolė, tiek pėstiesiems skirto šaligatvio stygius – vienur jo trinkelės suskeldėjusios, o kitur, arčiau namo laiptinių, šaligatvio apskritai nėra.

Be to, automobiliai pastatyti taip arti įėjimų į laiptines, jog gyventojams tenka kone per juos perlipti, kad patektų į namus.

Už žolės pjovimą pietinėje miesto dalyje atsakinga bendrovė „Klaipėdos želdiniai“, šiaurinėje – bendrovė „Ekonovus“, kuriai už netinkamai atliktus žolės pjovimo darbus Klaipėdos savivaldybė jau skyrė 3,6 tūkst. eurų baudą.

„Pripažįstu, dėl žolės šienavimo turime problemų su rangovais. Šiaurinės miesto dalies rangovams jau skirtos baudos, o pietinės dalies rangovai kol kas atsižvelgia į pastabas. Dar kartą perduota informacija specialistams. Esu labai dėkingas, kad informuojate ir pranešate apie problemas. Taip pat žinau, kad ties Vingio g. 11 namu šaligatvius numatyta remontuoti šiemet“, – į paskelbtus skundus sureagavo Klaipėdos vadovas Arvydas Vaitkus.