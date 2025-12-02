Klaipėdiečius stebina netvarka prie šiukšliadėžių

Klaipėdietė, nenorėjusi, kad jos pavardė būtų minima, pasakojo, kad eidama šaligatviu ji pastebėjo netvarkingai paliktas atliekas – maišus šiukšlių, plastiko pakuotės, maisto atliekas ir kt.
Visa ta gausybė mėtėsi ant šaligatvio, nepaisant to, kad vos už kelių žingsnių yra net kelios tvarkingos šiukšliadėžės.
„Dažnai tenka matyti, kaip kai kurie žmonės rausiasi po konteinerius, šiukšliadėžes ir ieško taros. Tačiau čia sudėtinga suprasti, kodėl taip netvarkingai palikta – nejaugi kažkas nepataikė mesdamas į šiukšlinę? O gal specialiai ištraukė šiukšles ir išmėtė jas ant žemės?“ – stebėjosi klaipėdietė.
Anot jos, tokie vaizdai tapo gana dažni – net tada, kai yra šiukšliadėžės, atliekos vis tiek paliekamos šalia. Dalis jų vėliau atsiduria ant tako, pievoje ar net važiuojamojoje kelio dalyje.
„Negražu, kai žmonės taip elgiasi ir teršia mūsų miestą – juk paskui ir paukščiai tas šiukšles ištampo, ir vėjas išnešioja po visą aplinką. Rezultatas yra ne tik netvarka, bet ir dar didesnė tarša“, – komentavo moteris.
Gyventojai viliasi, kad tokie nemalonūs vaizdai taps retesni – juk miesto švara prasideda nuo mūsų pačių elgesio.
