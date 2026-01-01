Vingio pasažas – tarsi netvarkingas sandėlis

Vieta – netvarkinga
Klaipėdiečių teigimu, viena lankomiausių pietinio rajono vietų vis dažniau primena chaotišką daiktų krūvą po atviru dangumi.
„Einu pro šią vietą beveik kasdien – nustebau pamatęs vakaro metu tokį chaosą. Vasarą Vingio pasažas taip tikrai neatrodo, o dabar po stalais pilna visokių krepšių, dėžių ir kitų įvairiausių daiktų. Iš kur ir kieno visa tai? Neatrodo gražiai“, – situaciją komentavo klaipėdietis Lukas.
Anot vyriškio, tokia netvarka pastebima būtent šaltuoju metų laiku – vasarą tokių vaizdų būna retai.
„Renkasi vakarais ten ir alkoholikai, mėtosi šiukšlės, o dabar dar ir prigrūsta nežinia kokių daiktų. Atrodo, kad vieta visai palikta likimo valiai“, – pridūrė jis.
Daiktus palieka prekeiviai
Situacija praeivius ypač stebina todėl, kad Vingio pasažas – viena gerai žinomų vietų Klaipėdoje. Čia dienomis veikia prekyvietė, o vakarais tampa judria zona pėstiesiems.
Kaip paaiškėjo, ši netvarka nėra atsitiktinė – Vingio pasažo prekyvietę administruojančios įmonės „Naujasis turgus“ vadybininkas Adolfas Gritėnas teigė, kad po stalais palikti daiktai priklauso patiems prekeiviams.
„Prekyvietę nuolatos prižiūri ir rinkliavas renka atsakingi mūsų įmonės darbuotojai. Valymo paslaugas šioje vietoje teikia įmonė „Greenas“, todėl prekyvietė reguliariai tvarkoma“, – tvirtino vadybininkas.
Pasak atstovo, pagal galiojančias taisykles, prekeiviams palikti savo daiktus prekyvietėje yra griežtai draudžiama.
„Pateiktose fotografijose užfiksuoti palikti prekeivio daiktai, kas yra draudžiama pagal prekyvietės taisykles“, – pažymėjo A. Gritėnas.
Ateityje yra suplanuota įrengti stebėjimo kameras.
Įrengs stebėjimo kameras
Kai kurie besimėtantys daiktai kelia klausimų – po stalais pastebėta ne tik dėžių ir maišų, bet ir „Bolt“ kurjerio maisto pristatymo krepšys.
„Maisto pristatymo krepšiai yra kurjerių, kuriuos jie gali įsigyti iš „Bolt“, nuosavybė. Tai reiškia, kad kurjeriai yra teisėti šių krepšių savininkai, todėl yra atsakingi ne tik už jų naudojimą darbo metu, bet ir jų utilizavimą. Tikimės, kad visi kurjeriai elgsis atsakingai ir laikysis vietos taisyklių bei viešosios erdvės normų“, – teigė „Bolt“ regiono viešųjų ryšių vadovas Baltijos šalyse Mihkel Tamm.
Dėl tokių netvarkos atvejų Vingio pasaže, anot vadybininko A. Gritėno, ateityje daiktų palikimo problemą padėtų spręsti papildomos priemonės – vaizdo stebėjimo kameros.
„Ateityje yra suplanuota įrengti stebėjimo kameras, kurios leistų atsakingiau vykdyti ir prekyvietės priežiūrą“, – tvirtino jis.
