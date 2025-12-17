Klaipėdiečius vairuotojus pykdo tamsiose gatvėse be atšvaitų vaikštantys pėstieji

Mirė pėsčioji
Viena tragedija įvyko ir praėjusią savaitę, antradienį, Klaipėdos rajone, kai žuvo į kelią draudžiamoje vietoje išėjusi 63-ejų pėsčioji.
Policijos duomenimis, kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Gobergiškės kaimo prieigose, trys automobiliai kliudė staiga į kelią išėjusią pėsčiąją ir ją mirtinai sužalojo.
Nerašoma, ar įvykio metu pėsčioji segėjo atšvaitus, tačiau faktas, kad ėjo draudžiama vaikščioti vieta.
Klaipėdietė Evelina pasakojo taip pat susidūrusi su nemalonia situacija ankstų rytą, kai vyko į darbą.
„Veiksmas vyko Klaipėdoje. Pėsčiųjų perėja buvo neapšviesta. Staiga ant jos išdygo neįgalusis vežimėlyje, kuris net neapsidairęs, ar yra automobilių, nėrė per perėją. Ant jo vežimėlio nebuvo nė vieno atšvaito. Nežinau, jis priskiriamas pėstiesiems ar dviratininkams, bet, kaip bebūtų, yra eismo dalyvis, kuriam galioja tos pačios taisyklės, kaip ir visiems kitiems“, – tikino klaipėdietė.
Lekia nesidairydami
Dar viena moteris pasidalijo įrašu socialiniuose tinkluose, Slengių bendruomenės grupėje. Ji įkėlė nuotrauką, kurioje matyti tik automobilio žibintais apšviesta gatvė.
„Atspėkite, kas nuotraukoje. Teisingas atsakymas: dvi mergaitės. Juodos striukės, nulis atšvaitų. Tėveliai, pasirūpinkite savo vaikų saugumu. Dabar yra visokių stilingų priemonių, jeigu nenori paprastos liemenės“, – išeitį siūlė moteris.
Po klaipėdietės įrašu žmonės dalijosi ir savo patirtimis.
„Pastebėjimas grįžtant iš eglutės įžiebimo šventės, tikrai ne visi kelkraščiu ėjo su atšvaitais ar žibintuvėliais. Ėjo tėveliai su vaikais, o gatvė nuo Saulės mokyklos dar neapšviesta“, – rašė klaipėdietis Saulius.
Kitas vyriškis įkėlė vaizdo įrašą, kuriame matyti staiga į gatvę išbėgęs vyras. Kadangi gatvė neapšviesta, o pėsčiasis be atšvaitų, jį vairuotojui pavyko pastebėti tik laimingo atsitiktinumo dėka.
Įvykių apstu kasmet
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnų teigimu, tamsiuoju paros metu pėstieji bei dviračių vairuotojai be atšvaitų išlieka viena didžiausių grėsmių keliuose.
Kiekvienais metais užfiksuojamas ne vienas skaudus įvykis, kurio būtų buvę galima išvengti, jei šie eismo dalyviai pasirūpintų atšvaitais ar kitais kitais šviesą atspindinčiais elementais.
141 – tiek šiemet nuo sausio 1 d. iki lapkričio 30 d. Klaipėdos apskrityje nustatyta KET pažeidimų, susijusių su atšvaitų ir kitų šviesą atspindinčių elementų naudojimu.
Anot pareigūnų, atšvaitą segėti būtina, ypač šaltuoju metų laiku, kai temsta anksčiau, o švinta vėliau, be to, matomumą dažnai apsunkina krituliai bei rūkas.
Patikima priemonė – ir liemenė
Kitiems eismo dalyviams gerai matomą atšvaitą ar kitą šviesą atspindintį elementą dėvintis žmogus vairuotojų gali būti pastebimas iš tris kartus didesnio atstumo.
„Vairuotojas, važiuodamas tamsiuoju paros metu įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis, tiesiame kelio ruože pėsčiąjį be atšvaitų pastebi tik už 50 metrų, o su atšvaitais – 150 metrų atstumu. Važiuodamas su tolimosiomis žibintų šviesomis, vairuotojas pėsčiąjį be atšvaito gali pamatyti 100 metrų, o su atšvaitu – 300 metrų atstumu. Be to, pareigūnai akcentuoja, kad, pavyzdžiui, aplink rankinės rankeną apsuktas atšvaitas nieko negelbsti, nes vairuotojams jis nematomas. Atšvaitai visuomet turi būti kabinami dešinėje pusėje, geriausia kad jie švytuotų ties pėsčiojo keliais, atšvaitų juosteles reikėtų dėti ties riešais, ir ant blauzdų. Patikima priemonė yra ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais“, – nurodė pareigūnai.
Nustatė per 100 pažeidimų
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnų duomenimis, 2025 m. nuo sausio 1 d. iki lapkričio 30 d. visoje Klaipėdos apskrityje nustatytas 141 Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas, susijęs su atšvaitų ir kitų šviesą atspindinčių elementų naudojimu.
Iš jų šeši užfiksuoti Klaipėdos mieste.
Klaipėdos apskrityje
KET pėstiesiems nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas – 80 pažeidimų.
KET dviračių vairuotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas – 57 pažeidimai.
KET elektrinių mikrojudumo priemonių, motorinių dviračių vairuotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas – 4 pažeidimai.
Klaipėdos mieste
KET pėstiesiems nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas – 2 pažeidimai.
KET dviračių vairuotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas – 4 pažeidimai.
KET elektrinių mikrojudumo priemonių, motorinių dviračių vairuotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymo pažeidimų neužfiksuota.
Už tokio pobūdžio KET pažeidimus gresia bauda nuo 20 iki 40 eurų.
