Klaipėdietį šokiravo paspirtukininkės elgesys

Vyras teigė, kad Žardininkų gatvėje, bandydamas išsisukti automobiliu iš kiemo, vos išvengė susidūrimo su elektriniu paspirtuku, kuriuo važiavo moteris sykiu su mažamečiu.
„Moteris, važiavusi su mažu vaiku ant vieno paspirtuko, kirto kelią visu greičiu. Buvo juodai apsirengę, vos matomi kelyje, o aš iš kiemo išsukau, kur matomumo faktiškai nėra“, – teigė klaipėdietis, pasislėpęs po anonimo kauke.
Pasak jo, situacija buvo itin pavojinga, o nelaimės esą pavyko išvengti tik dėl greitos reakcijos.
„Jeigu jau negalvoji apie save, tai bent galvok apie savo vaiką. Nuo nelaimės juk buvo tik vienas žingsnis“, – pridūrė vyras.
Įrašas sulaukė ir kitokių miestiečių reakcijų – ne visi palaikė emocingą autoriaus toną. Dalis komentatorių atkreipė dėmesį ir į vairuotojo elgesį.
„Ir pats proto turėkite išsukti greitai ten, kur matomumo nėra“, – komentavo kitas klaipėdietis.
Panašios situacijos mieste nėra retenybė – elektriniai paspirtukai tapo kasdienio eismo dalimi, tačiau kartu kelia vis daugiau klausimų dėl saugumo.
