Klaipėdoje ir vėl nušvis „Kultūrpolio“ pašvaistė – pristatomas naujas žurnalo numeris

Baigiantis sausiui pasirodo „Kultūrpolio“ žiemos numeris – tai jau antrasis žurnalo leidimas. Sausio 29 d. kviečiame susitikti pabendrauti jums svarbiomis temomis su įdomiais žmonėmis iš skirtingų gyvenimo krypčių, profesijų, neabejingų kultūrai ir bendruomenei. Naujo numerio tema – ryšiai.
Kas tai per ryšiai? Sužinosite atsivertę žurnalą: kūrybinė komanda kandžiai ir žaismingai atskleis Klaipėdos slėpinius.
Viena iš žiemos numerio autorių Kristina Sadauskienė apie šią naują leidybinę iniciatyvą Klaipėdoje atsiliepia entuziastingai.
„Sunku apibūdinti kaip džiaugiausi išgirdusi, kad Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras kuria naują terpę, kurioje bus galima diskutuoti ir pagyvinti Klaipėdos kultūrinį gyvenimą.
Kokia forma? Kaip? Kas? Laimingai sutapo aplinkybės, kad Klaipėdoje atsirado Juta Kiudė – jos rankose „Kultūrpolis“ matuojasi naują drabužį.
Mieste – naujas žurnalas, naujas kambarys, senų namų tąsa. Rašydama čia tekstus jaučiu, kad Klaipėda man pačiai tampa kiek kitokia, šiek tiek didesnė.“
Pirmasis „Kultūrpolio“ numeris skaitytojų rankas pasiekė praeitą spalį. Pristatymas įvyko „Kultūrpolio“ būstinėje, kurioje dėl gausos vos tilpo žmonės. Tąkart „Kultūrpolis“ rašė apie namus ir namų jausmą, kuris mums, klaipėdiečiams, susijęs su uostamiesčiu, jos erdvėmis, žmonėmis ir jūrinėmis būsenomis, o tekstus iliustravo rezonuojančios Agnės ir Kęstučio Meliauskų fotografijos.
Pirmojo numerio tiražo jau seniai nelikę, jį išgraibstė skaitytojai, tačiau nespėjusiesiems į traukinį siūlome pavartyti žurnalą internete kulturpolis.lt/kulturpolio-kunas.
Žurnalas „Kultūrpolis“ leidžiamas vieną kartą per sezoną, keturis kartus per metus. Jis išsiskiria tekstų įvairove, tarp kurių – publicistika, esė, interviu su įžymiais klaipėdiečiais, straipsniai apie Klaipėdos kultūrinį gyvenimą. Tai viena iš nedaugelio iniciatyvų, kuri atveria duris naujoms diskusijoms apie tai, kas yra aktualu čia ir dabar kiekvienam klaipėdiečiui.
Kūrybinė komanda: žurnalo redaktorė Juta Kiudė, koordinatorė Edita Arlauskė, fotografai Agnė ir Kęstutis Meliauskai, dizainerės Morta Žukauskaitė ir Vaida Grybinaitė.
Remia Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.
Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos: kulturpolis.lt.
