Vaida Aleknavičienė po pirmo susitikimo su kultūros atstovais: mano pažadas – kovoti dėl finansavimo

„Mano pažadas yra kovoti, stengtis įrodyti (...), kad tikrai reikia šitų pinigų. Svarbiausia turbūt čia jau kalbėti, kas mūsų laukia ateityje, kokios neigiamos pasekmės gali atsirasti ateityje būtent mažinant biudžetą kultūros sektoriuje“, – žurnalistams penktadienį kalbėjo kultūros ministrė.
Trimečiame 2026–2028 metų biudžeto projekte kultūros sektoriui numatomas 56 mln. eurų finansavimo mažėjimas. Tuo tarpu Kultūros asociacijos atstovai prašo 15 proc. padidinti kultūros sričiai numatomą finansavimą ir pabrėžia, jog „tai tikrai yra labai minimali prašoma riba“.
„Per tris metus 56 milijonai eurų minus (biudžete – BNS). Tai yra tikrai kritinis ir netoleruotinas absoliučiai požiūris į kultūrą. (...) Kultūros darbuotojai, kultūros kūrėjai ir nepriklausomi kūrėjai, jie kuria už labai menkas lėšas, labai reikšmingus kūrinius sukuria ir tikrai garsina mūsų šalį, galvoti, kad dar galima kažkur čia sutaupyti, yra tiesiog nebeįmanoma“, – sakė Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos vadovė Edita Sabalionytė.
„Vyriausybės programoje yra labai daug skiriama dėmesio kultūrai, kultūros nuostatų yra įtrauktų nemažai, bet visam tam reikia finansavimo, neužtenka deklaracijų, reikia investicijų ir rimtų“, – pridūrė ji.
Anksčiau šią savaitę LRT tarybos narys Jonas Staselis pabrėžė, kad lyginant su 2025 metais, kitąmet planuojamas 14,5 mln. eurų mažėjimas investicijoms į menininkus, kūrybinius projektus.
Pasak ministrės, biudžetas šioms veikloms mažėja, nes didžiąją jo dalį šiai dienai sunaudoja atlyginimų didinimas.
„Kiekvieną kartą, kai kyla truputėlį atlyginimai, keičiasi pragyvenimo lygis ir kai yra peržiūrimas visos ministerijos biudžetas, jeigu reikia ir trūksta pinigų atlyginimams, visuomet nukenčia veiklos, nes joms tuomet atitenka mažesnė dalis“, – sakė V. Aleknavičienė.
„Mes kalbame apie lėšų trūkumą įvairiems tęstiniams projektams, saugumo jausmą, kai tu nežinai, ar galėsi tęsti projektą, ar ne. (...) Kaip pavyzdį paimant Kino centrą, iš tikrųjų jiems labai skaudu, kai jie nežino, koks bus jų biudžetas ir negali į priekį numatyti savo veiklų“, – teigė ji.
Lietuvos kultūros tarybos narės Kristinos Mažeikaitės teigimu, neradus reikiamo finansavimo, teks kultūros sektoriuje spręsti klausimus apie tai, ko nebedaryti.
„Jeigu mes kalbėsime ne apie didėjimą, o mažėjimą, mes prarastume 500 renginių per metus, prarastume regionų finansavimą, tai paliestų 57 Lietuvos savivaldybes, neturėtume regioninių kultūros tarybų“, – kalbėjo K. Mažeikaitė.
Kaip rašė BNS, prašant padidinti kultūros sričiai numatomą finansavimą, su premjere Inga Ruginiene trečiadienį susitikę kultūros sektoriaus atstovai teigė išgirdę netvirtą jos pažadą ieškoti papildomų lėšų.
Seimui pateiktame valstybės biudžeto projekte kitąmet Kultūros ministerijai numatoma skirti 255,7 mln. eurų, 2027 metais – 246,7 mln., 2028 metais – 200,8 mln. eurų.
Šių metų biudžete Kultūros ministerijai buvo skirta 256,8 mln. eurų.
