Dėl prieštaringai vertinamų pataisų kviečia aiškintis kultūros ministrę

Politikams kyla klausimų, kodėl Kultūros ministerijos vadovė viename iš interviu teigė, jog dėl prieštaringai vertinamų transliuotojo pataisų reikėtų daryti techninę pertrauką, tačiau parlamente vis tiek balsavo už naują pataisų projektą ir jų priėmimą skubos tvarka.
Opozicijai priklausantys parlamentarai taip pat domisi ministrės pozicija dėl LRT tarybos formavimo modelio, Valstybės kontrolės (VK) atlikto audito.
„Ar, jūsų nuomone, LRT tarybos formavimo modelis yra tinkamas? Jei ne, ką siūlytumėte keisti? Ar toks LRT tarybos formavimo modelis užtikrina žiniasklaidos laisvės, savireguliacijos, pagarbaus atstumo nuo valdžios principus?“ – nurodoma opozicijos klausimų dokumento tekste.
Ar, jūsų nuomone, LRT tarybos formavimo modelis yra tinkamas? Jei ne, ką siūlytumėte keisti?
„Kaip vertinate Valstybės kontrolės įvykdytą LRT auditą, ypač tą dalį, kurioje kalbama apie, Valstybės kontrolės nuomone, netinkamą turinio pirkimą? (…). Ką konkrečiai siūlysite Vyriausybei, kuri įpareigota keisti nutarimą, kuris reglamentuoja LRT viešuosius pirkimus?“ – dėstoma rašte.
Be to, V. Aleknavičienės politikai teirausis, ar parlamentarė yra susipažinusi su Europos sąjungos (ES) Žiniasklaidos laisvės aktu bei jo nuostatomis.
Tarp klausimų – ir prašymas ministrės įvertinti sprendimą įšaldyti LRT finansavimą trejiems metams.
„Ar nemanote, jog Seimo daugumos įgyvendinti LRT įstatymo pakeitimai bei biudžeto įšaldymas trims metams gali sąlygoti piniginę baudą Lietuvai? Iš kokių biudžeto resursų numatote dengti galimus Lietuvos biudžeto nuostolius?“ – nurodoma dokumente.
Tiesa, opozicijai priklausantys Seimo nariai socialdemokratę iškviesti į parlamento tribūną siekė dar šią savaitę, tačiau klausimas nebuvo įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.
Rudens sesijoje LRT pataisų priėmimo – nebus
Penktadienį Seimo vadovas Juozas Olekas teigė, jog rudens sesiją ketinama baigti antradienį, todėl klausimas dėl prieštaringai vertinamų LRT įstatymo pataisų keliasi į sausio mėnesį.
Tiesa, iš pradžių apsispręsti dėl minėto projekto ketinta neplanuotame parlamento posėdyje ketvirtadienį. Tačiau sušlubavus Kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko sveikatai, parlamento valdyba nusprendė posėdį atšaukti.
ELTA primena, kad Seime skubos tvarka svarstytos LRT įstatymo pataisos sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės kritikos. Šią savaitę, tris vakarus iš eilės, prie Seimo vyko protestai „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Siekdama vilkinti, jų vertinimu, ydingus sprendimus, opozicija registravo daugybę pasiūlymų LRT įstatymo pataisoms. Daugelis jų – komiški ir ironiški.
Dėl LRT įstatymo pataisų šauktas papildomas nenumatytas Seimo posėdis, svarstymai salėje truko keliolika valandų.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
Naujausi komentarai