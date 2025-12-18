Parlamentas rengia nenumatytą posėdį LRT pataisoms priimti, vėl degs protesto laužai

Valdantieiji tikisi pataisas priimti ketvirtadienį, tačiau dėl opozicijos teikiamų pasiūlymų gausos galutinis sprendimas dėl projekto gali nusikelti į dar kitą posėdį.
Prieš plenarinį posėdį ketvirtadienį naujausius su tuo susijusius siūlymus svarstys Kultūros komitetas.
Nenumatytas posėdis vieninteliam klausimui prasidės 16.30 val., planuojama, kad jis truks iki vidurnakčio.
Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko teigimu, nenumatyto posėdžio reikia, kad Seimo rudens sesiją būtų galima baigti laiku – gruodžio 23 dieną, kaip nustatyta Konstitucijoje.
Vakare greta Seimo Nepriklausomybės aikštėje trečią dieną iš eilės rengiamas protestas, degs laužai. Dalis visuomenės protestuoja prieš skubos tvarka priimamas pataisas, taip pat reikalauja prezidento veto, jei joms būtų pritarta. Dėl to nuo antradienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovi instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
BNS rašė, kad Seimas nenumatytą posėdį dėl to paties įstatymo pakeitimo surengė ir trečiadienį.
Per jį po svarstymo pritarta LRT įstatymo pataisai, kad visuomeninio transliuotojo generalinį direktorių viešo konkurso būdu penkeriems metams į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia taryba slaptu balsavimu, o dėl nepasitikėjimo jis gali būti atleistas tik tuo atveju, jeigu Seimo narės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia juo nepasitikėjimą.
Kad pakeistų šią opozicijos pasiūlytą redakciją valdantieji turi registruoti naują savo siūlymą.
Koalicija siekia, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Tiek dauguma LRT darbuotojų, tiek dalis žiniasklaidos bendruomenės teigia, jog skubiai ir be išsamaus aptarimo teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Siekdami užkirsti kelią skubiam įstatymo pakeitimo priėmimui opozicijos atstovai bando užtęsti procesą ir registruoja šimtus siūlymų projektų. Didžioji jų dalis – šmaikštūs, ironiški ar net absurdiški, taip atskleidžiant požiūrį į valdančiųjų parengtą LRT įstatymo pakeitimo projektą.
Dėl to projekto svarstymo stadija užtruko 12 valandų, kol apsvarstyti visi opozicijos siūlymai.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių.
