Seimo opozicija kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl LRT finansavimo įšaldymo trejiems metams

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) narė Giedrė Balčytytė BNS informavo, jog iš viso surinkti 33 Seimo narių parašai, o kreipimasis jau yra užregistruotas ir pateiktas Konstituciniam Teismui.
Kreipimesi pabrėžiama, jog iš nacionalinio visuomeninio transliuotojo misijos kyla ir jo nepriklausomumo reikalavimo užtikrinimas, o nepriklausomumo reikalavimas tiesiogiai susijęs su valstybės finansavimu, kuris yra vienintelis LRT finansavimo šaltinis, nustatytas įstatymiškai.
„Konstitucija įpareigoja valstybę užtikrinti tokį LRT finansavimą, kad būtų užtikrintas nacionalinio visuomeninio transliuotojo nepriklausomumas. Pagal Konstituciją privaloma užtikrinti deramą nacionalinio visuomeninio transliuotojo finansavimą, siekiant veiksmingo LRT konstitucinės misijos įgyvendinimo. Įstatymiškai įtvirtinus vienintelio LRT finansavimo šaltinio buvimą, įstatymiškai uždraudžiant pajamų gavimo galimybes iš reklamos ar kitų šaltinių“, – išplatintame pranešime teigė vienas iš kreipimosi autorių TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė.
Pasak kreipimąsi pasirašiusių Seimo narių, šie LRT finansavimo pakeitimai nėra susiję su jokiomis objektyviomis priežastimis, pavyzdžiui, ekonomine ir finansine krize valstybėje, dėl kurios konstituciškai būtų pateisinamas LRT finansavimo mažinimas.
Anot jų, šiuo konkrečiu atveju nebuvo nurodytas joks konstitucinis pagrindimas, kodėl įstatymu LRT finansavimas yra „įšaldomas“ būtent trejiems metams.
Taip pat kreipimesi pabrėžiami nuolatiniai Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio išpuoliai prieš LRT, jos vadovę bei LRT žurnalistus, politinio spaudimo prieš LRT veiksmus bei iniciatyvas lydinti stebėtina skuba, nenoras išsamiai ir konstruktyviai išdiskutuoti siūlomo teisinio reguliavimo poreikį, vengimas gauti ekspertų išvadas dėl siūlomų pataisų.
BNS anksčiau rašė, jog pagal lapkričio gale Seimo priimtą pataisą, 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų LRT skirtiems valstybės biudžeto asignavimams.
Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.
Pagal iki šiol galiojusią transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas 2026-aisiais turėjo augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.
