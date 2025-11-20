Vaida Aleknavičienė: mitingas bus nauja pradžia, nuo kurios reikės atsispirti ir judėti pirmyn

„Laikotarpis buvo įtemptas, iš tikrųjų, žmonės jautėsi nežinomybėje, ypatingai kultūros sektorius, jie turi savo baimių įvairių. Tai mūsų tikslas bus juos nuraminti, padiskutuoti ir sutarti, kad kultūros vėliavą turime nešti garbingai ir pradėti tiesiog orientuotis į darbines veiklas, organizuoti darbus ir įrodyti savo darbais“, – BNS kalbėjo kultūros ministrė.
„Tai vertinčiau kaip naują pradžią, nuo kurios mes turim atsispirti ir judėti tolyn“, – mitingo išvakarėse pabrėžė ji.
Anot ministrės, susitikimo metu buvo aptartas Kultūros asamblėjos transformacija į pilietinį judėjimą.
„Mes gyvename demokratinėje šalyje. Manau, kad laisvas žodis niekam nėra apribotas, visi gali diskutuoti, kelti savo mintis, idėjas, jauni žmonės yra aktyvūs, jie mato tokį poreikį, jungiasi į asamblėjas. Aš kažkaip blogai čia nieko nevertinu“, – sakė V. Aleknavičienė.
Kaip ankščiau rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors Kultūros ministerijos kontrolę socdemai susigrąžino, „Nemuno aušros“ atstovų darbui joje besipriešinanti kultūros bendruomenė yra nusprendusi, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.
Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas, prie kultūros bendruomenės jungsis įvairių sektorių atstovai: medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai ir kitų bendruomenių nariai.
Kultūros ministrė patikino ketinanti penktadienį jame dalyvauti.
