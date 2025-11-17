Vaida Aleknavičienė sako supratusi kodėl tęsiamas kultūrininkų protestas, žada atvykti į mitingą

Taip pat ministrė pareiškė žadanti sudalyvauti ketvirtadienį vyksiančiame mitinge.
„Išsigryninau sau (...) dėl ko tas protestas aplamai vyksta, nes, kaip ir buvo minėta, kad pirmas jų tas reikalavimas buvo, kad ministerijoje tiesiog nebūtų „(Nemuno – BNS) aušros“ žmonių ir jų dabar kaip ir nėra, bet vis tiek ta baigiamoji protesto akcija 21-ą dieną įvyks“, – BNS pirmadienį sakė kultūros ministrė.
„Tikrai buvo labai smagu išsidiskutuoti, kad juos neramina, kad „Nemuno aušra“ aplamai yra mūsų politikoje, kad turime tokią partiją su tokiomis keistomis galbūt pažiūromis, nuskambančiomis eteryje kartais“, – teigė ji.
Taip V. Aleknavičienė kalbėjo sudalyvavusi Kauno kultūros asamblėjoje. Tai pirmasis protestuojančios bendruomenės renginys, kuriame sudalyvavo ir pati ministrė.
Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas, prie kultūrininkų žada prisidėti įvairių sektorių atstovai, tarp jų – medikai, sportininkai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai.
Šiame mitinge žada pasirodyti ir ministrė.
Aš manau, tai parodo, kad mūsų visuomenė yra pilietiška, kad jiems rūpi, kas vyksta Lietuvoje ir aš manau, kad svarbiausia, kad tai būtų dialogas.
„Taip, tikrai atvyksiu“, – BNS paklausta, ar atvyks į mitingą, atsakė V. Aleknavičienė.
Anot ministrės, kitų sektorių atstovų noras prisidėti prie šios akcijos rodo kokia pilietiška yra šalies visuomenė.
„Aš manau, tai parodo, kad mūsų visuomenė yra pilietiška, kad jiems rūpi, kas vyksta Lietuvoje ir aš manau, kad svarbiausia, kad tai būtų dialogas, ne šaukimas nuo bačkos kažkoks, o tiesiog, kad būtų dialogas su aiškiais tikslais, aiškiai įvardintais norais, pozicijomis, kurios gali būti derinamos ir ieškoma geriausios išeities“, – kalbėjo politikė.
Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė sako besidžiaugianti, kad ministrė priėmė bendruomenės mestą iššūkį susitikti, tačiau tai – tik dialogo pradžia.
„Kultūros bendruomenė yra visiškai kitokia, negu buvo prieš du mėnesius. Mūsų reikalavimai, lūkesčiai ir tikslai yra daug didesni ir mes spausim tikrai daug labiau ministeriją ir reikalausim iš ministerijos daug didesnių ir vizijų, ir darbų, negu darydavom anksčiau. Ir mums tai yra be galo svarbu“, – BNS sakė G. Masteikaitė.
„Tuo labiau, kad įvertinant dabartinę situaciją, didžiulį dezinformacijos kiekį, atakas prieš kultūros bendruomenę, menkinimą bendrai kultūros bendruomenės prestižo ir kultūros pačios kaip srities, mes turime padaryti labai didelius darbus“, – teigė ji.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors V. Aleknavičienė tvirtina, kad jos komandoje „aušriečių“ atstovų nebus, bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui ministerijoje besipriešinanti kultūros bendruomenė yra nutausi, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.
Naujausi komentarai