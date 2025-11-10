Nepaisant ministrės paskyrimo, Kultūros asamblėja nesitraukia nuo planų dėl mitingo

Kultūrininkai teigia, kad jie nepritaria, kaip buvo paskirti viceministrai, kurie, išskyrus savaitės pabaigoje atsistatydinusį Aleksandrą Broką, turėtų tęsti darbą.
„Šiandien mūsų tikslas iki galo dar nėra įgyvendintas, nes tikimės, kad Kultūros ministerijos komanda ir kultūros politika bus formuojama be „Nemuno aušros“. Laikantis Kultūros asamblėjos nuo pat pradžių formuluotos nuostatos ir keliant šioms pozicijoms aukščiausius kompetencijos reikalavimus“, – feisbuke paskelbė Kultūros asamblėja.
„Viešojoje erdvėje pasirodžius žiniai, kad Kultūros ministerijos komandoje ketinama palikti anksčiau paskirtus viceministrus, reiškiame nepritarimą dėl jų skyrimo tvarkos“, – teigia kultūrininkai.
Anot jų, viceministrai paskirti galimai pažeidžiant Konstituciją, jų atranką inicijavo ne už politinį pasitikėjimą atsakingas ministras, bet premjerė.
„Nerimą kelia ir tai, kad du socialdemokratų atstovai teigė, jog dėl viceministrų skyrimo galimai tartasi su kandidatu/e į ministrus. Tačiau paskirtoji ministrė dar praėjusią savaitę teigė, kad su ja ministrė pirmininkė nesikalbėjo net apie galimybes eiti šias pareigas. Kyla pagrįsta abejonė, kaip užtikrinamas procedūrų teisėtumas, politinė atsakomybė ir demokratinės vertybės“, – sako Kultūros asamblėja.
Kultūrininkai per pusantro mėnesio sako supratę, kad problemos, su kuriomis susiduria politinis laukas, yra gilesnės ir apima ne tik Kultūros ministeriją.
„Mūsų sutelkta vienybė bus skirta pilietinio raumens stiprinimui. Toliau kelsime klausimus apie politinių pažadų laikymąsi, demokratinių procesų paisymą, kultūros politikos viziją ir kompetencijas. Ir sieksime dalyvauti tolimesniuose kultūros politikos strategijos etapuose“, – teigia jie.
„Todėl lapkričio 21 dieną mitingas įvyks. Džiaugiamės, kad pilietinės visuomenės balsas gali daryti pokytį! Tačiau klausimas, kokios valstybės mes norime, išlieka aktualus ir toliau. Priminkime sau ir valdantiesiems, kad formaliai išsprendus krizę giluminės problemos lieka, o laisvos ir nepriklausomos valstybės ateitis turi būti kasdienis mūsų rūpestis“, – skelbia asamblėja.
Kaip rašė BNS, prezidentas žada patvirtinti V. Aleknavičienę kultūros ministre.
Ji jau kartą buvo paskirta į šias pareigas, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta. Vėl jos kandidatūra teikiama Socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.
Politikė tikina, kad jos komandoje nebus „Nemuno aušros“ atstovų, o praėjusią savaitę paskirtos viceministrės turėtų likti savo pareigose. Pasak V. Aleknavičienės, viceministru tapti gali ir kultūros bendruomenės atstovas.
Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3-iosios, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Jie tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
V. Aleknavičienė tikino esanti pasirengusi dirbti, kalbėtis ir ieškoti sprendimų kartu su kultūros bendruomene.
(be temos)