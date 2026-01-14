Kultūros asamblėja žada ir toliau būti aktyvi politinio ir visuomeninio gyvenimo dalyve.

„Tai nėra vieno klausimo judėjimas. Tai yra būtent tokių bendrinių temų veikla dabar, – BNS trečiadienį po septintosios Kultūros asamblėjos susitikimo sakė iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė. – Bet koks veiksmas pilietiniame kontekste turi įtaką ir politiniame kontekste. Tai mes tame dalyvaujame ir mes esame įsteigę asociaciją, į kurią kviesime narius kovo mėnesį jau jungtis.“
„Mes tęsiame veiklą, nes nėra jokių priežasčių, dėl ko tą veiklą reikėtų sustabdyti, matant dabartinius politinius procesus ir pokyčius“, – pridūrė ji.
Lietuvos šokio informacijos centro vadovė teigė, kad trečiadienio susitikime su bendruomene aptartos tolesnės veiklos kryptys.
„Viena yra pilietiškumo stiprinimas, kita – tie patys regionai ir kultūros asamblėjos, su kuriomis mes jau dirbame, ir jų plėtra, dar kita – kultūros politika, kultūros autonomiškumas, ateinančios krizės, jų valdymas, kaip kultūros bendruomenė tame gali dalyvauti“, – sakė G. Masteikaitė.
„Mes, aišku, kalbėjome apie tai, ką mes galime šiuo metu padaryti, kur yra mūsų fokusas: artėja savivaldos rinkimai, mums labai svarbu yra aktyvinti jaunimo balsavimą, didinti patį balsavimo procentą, kad kuo daugiau žmonių ateitų išreikšti savo pilietinę poziciją savivaldos rinkimuose“, – sakė ji.
Kaip rašė BNS, kultūrininkai į pilietinį judėjimą susibūrė pernai rudenį, reaguodami į valdančiųjų socialdemokratų sprendimą Kultūros ministerijos kontrolę atiduoti „Nemuno aušrai“, kuri į ministrus delegavo patirties šioje srityje neturintį Ignotą Adomavičių.
Dėl to buvo surengtos kelios protesto akcijos, pritraukusios tūkstančius žmonių.
I. Adomavičius iš pareigų pasitraukė išdirbęs savaitę, o Kultūros ministerijos kontrolę galiausiai susigrąžino socialdemokratai.
