Klaipėdoje – negimusių kūdikių laidojimo ceremonija

Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas pripažino, kad mirusius vaikus jam yra tekę laidoti, tačiau ši ceremonija buvo pirma ir ypatinga.
Tokios laidotuvės jau vyko Šiauliuose, Kaune, Panevėžyje ir kitur, tačiau Klaipėdoje tai pirma tokia ceremonija.
Negimusių kūdikių oficialios laidotuvės tapo įmanomos, tai įteisinus ministro įsakymu.
„Sutarę su Klaipėdos universiteto ligonine, laidojimo įmone „Aterna“, kremavimo bendrovė, mūsų Marijos Taikos Karalienės parapija ryžosi šitam jautriam reikalui. Ir šiandien pirmąkart tie vaikeliai, kurie neišvydo šio pasaulio, galės atgulti amžinojo poilsio su visa pagarba“, – kalbėjo kunigas M. Šlaustas.
Šiandien pirmąkart tie vaikeliai, kurie neišvydo šio pasaulio, galės atgulti amžinojo poilsio su visa pagarba.
Klebono teigimu, ši ceremonija liudija, kad visuomenėje atsirado daugiau pagarbos žmogui, atsirado suvokimas, kad reikia gerbti dar ir negimusią gyvybę.
„Senovės romėnai gerbė negimusią gyvybę, ten motinos įsčiose vaikelis buvo saugomas įstatymo. Vadinasi, mes buvome kažkur nuklydę ir dabar grįžtame link pagarbos žmogui“, – teigė M. Šlaustas.
„Ligoninė buvo viena iniciatorių, kad šis veiksmas įvyktų. Užsimezgusi gyvybė, negimęs kūdikis, kuris negalėjo gimti, yra tas pats žmogus. Mes džiaugiamės, kad atsirado dar ir teisinė galimybė tai atlikti, oriai juos palaidoti. Tai bus kasmetė ceremonija“, – kalbėjo Klaipėdos universiteto ligoninės direktorė slaugai Aida Smagurienė, pridūrusi, kad per metus šioje ligoninėje pasitaiko iki 16 mirusių embrionų.
Naujausi komentarai