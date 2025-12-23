Klaipėdoje nesusipratimas: gatvės pavadinime įsivėlusi klaida

Reikėtų pakelti klausimą
Ilgametis Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų komisijos narys, kalbininkas Albinas Drukteinis teigė, kad Herkaus Manto gatvės pavadinimo klaida įsivėlusi jau seniai ir ją bandyta narplioti dar tada, kai dar veikė Visuomeninė komisija kartu su miesto kalbininku.
„Jau tada buvo kalba, kad čia yra du vardai, o ne vardas ir pavardė. Vienu metu gatvėse buvo nemažai lentelių, kur buvo parašyti abu vardai ir Herkus, ir Mantas. Bet ilgainiui lentelės buvo keičiamos, klausimas dėl klaidos buvo pritilęs ir vėl pradėta rašyti „H. Manto g.“. Nežinančiuosius tai klaidina, nes su tuo susijusi ir to vardo, ir to asmens istorija. Visai būtų ne pro šalį šitą klausimą vėl pakelti“, – teigė A. Drukteinis.
Klaipėdos savivaldybės kalbos tvarkytoja Asta Chrustaliova patvirtino, kad ne kartą mėginta ištaisyti klaidą, gatvės pavadinime oficialiai įrašant abu legendinio prūsų sukilimo vado vardus.
„Nežinau motyvų, kodėl atsisakyta pakeisti „H. Manto“ pavadinimą. Taip įregistruota Registrų centre“, – kalbėjo A. Chrustaliova.
Tai yra du vardai
Herkus Mantas – tai du vardai, tačiau gatvių lentelėse teikiamas H. Manto pavadinimas.
Pirmasis vardas „Herkus“ kažkodėl sutrumpinamas, o antrasis „Mantas“ rašomas visas. Toks parašymas būtų taisyklingas, jei pirmas žodis būtų vardas, o antrasis – pavardė.
„Klaipėdos universitetas teikė prašymą, kad gatvės pavadinime abu vardai būtų teikiami nesutrumpinti, Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų komisija svarstė šį prašymą, bet nebuvo prieita prie bendros nuomonės. Tad kol kas gatvės lentelėje reikia rašyti taip, kaip yra registruota Registrų centro Adresų registre – H. Manto g.“, – rašoma Klaipėdos savivaldybės tinklalapyje.
Reikia politinės valios
Anot Registrų centro atstovo, sprendimus dėl gatvių pavadinimų keitimo priima pačios savivaldybės.
„Registrų centras, gavęs savivaldybės tarybos sprendimą, jo pagrindu pakeičia duomenis Adresų registre, iš kurio duomenys automatiškai atnaujinami kituose registruose ir sistemose, pavyzdžiui, Juridinių asmenų registre apie juridinių asmenų buveines, Gyventojų registre apie gyventojų deklaruotas gyvenamąsias vietas ar Nekilnojamojo turto registre apie NT objektų adresus“, – patikslino Registrų centro atstovas žiniasklaidai Mindaugas Samkus.
Registrų centrui 1999 m. tapus Adresų registro tvarkytoju, ši gatvė jau buvo įregistruota ir perimtuose duomenyse buvo įrašyta H. Manto gatvė.
Tačiau, M. Samkaus teigimu, dokumento, kurio pagrindu suteiktas šis gatvės pavadinimas, Registrų centras nėra gavęs.
Įmonės ir organizacijos šiuo metu neprivalo savo įstatuose nurodyti buveinės adreso, tad šis klausimas galėtų būti aktualus tik seniai įsteigtoms įmonėms.
„Bet net ir pasikeitus gatvės pavadinimui, vien dėl to nėra būtina keisti juridinio asmens įstatų – tą galima padaryti registruojant kitus įstatų atnaujinimus. Pakeitus gatvės pavadinimą, visos sąnaudos yra susijusios tik su pavadinimo atnaujinimu fizinėse vietose, pavyzdžiui, gatvių iškabos, popieriniai blankai ar įmonių vizitinės kortelės ir reklaminės iškabos“, – patikino M. Samkus.
Taigi kad klaida būtų ištaisyta, reikia tik politinės miesto tarybos valios.
