Restoranas „Marilyn M“ – ne tik skonių kelionėms, bet ir ypatingoms akimirkoms

Atšventė dvejų metų gimtadienį
„Marilyn M“ – tai šeimos verslas. Šio restorano įkūrėja – Margarita Alijeva, du dešimtmečius dirbusi klientų aptarnavimo sferoje, o jos mama Irena, šio restorano šefė, dirbusi italų virtuvėje, taip pat „Michelin“ žvaigžde įvertintame restorane Ispanijoje, savo 30-ies metų sukauptą patirtį panaudoja kurdama išskirtinius patiekalus.
„Mūsų restoranui rugpjūčio 10-ąją sukako dveji metai, šventėme su gyva muzika, didžėjumi, vaišinome putojančiu vynu. Džiaugiamės, kad turime pastovių klientų ratą, norėtųsi jį praplėsti. Mūsų restorano virtuvėje dirba mano mama Irena, ji – šios virtuvės šefė, daug metų dirbusi Ispanijoje. O aš užsiimu klientų aptarnavimu, meniu parinkimu. Nuo restorano atidarymo daug keitėmės, tobulėjome, adaptavomės į klaipėdietiško kliento poreikį“, – pasakojo M. Alijeva.
Prioritetas – aukšta kokybė
Restorano meniu esantys šefo pasiūlymai keičiami kas du mėnesius, tad šiame restorane tikrai nėra monotonijos – klientai dažnai nustebinami, atrasdami naujus, veikiausiai niekur kitur Klaipėdoje neragautus ir turtingus skoniais patiekalus.
„Patiekalus pritaikome pagal sezoniškumą. Vasarą siūlome daugiau lengvesnius – salotas, šaltas sriubas, rudenį bus daugiau grybų. Prieš Kalėdas į patiekalus įdedame daugiau kalėdinių prieskonių. Mes nuolatos atsinaujiname. Mūsų pagrindinis meniu – klasikinis, kad bet kas atėjęs rastų, ko nori – tiek vegetarai, tiek mėsos, žuvies ar jūros gėrybių mėgėjai. Mes nesame tik itališka, ispaniška ar prancūziška virtuvė, pas mus galima atrasti daugiau Viduržemio jūros patiekalų ir šiaip visko po truputį – ir makaronų, ir jautienos kepsnių, ir jūros gėrybių. Esame lankstūs, kad galėtume įtikti bet kuriam skoniui. Norime, kad kiekvienas pas mus rastų savo mėgstamą patiekalą“, – pažymėjo M. Alijeva.
Vienas unikaliausių šio restorano patiekalų – jautienos kepsniai. Manoma, kad būtent „Marilyn M“ restoranas pateikia skaniausius uostamiestyje jautienos kepsnius.
„Dažniausiai restoranai užsakinėja iš tiekėjų šaldytą mėsą, bet ji nėra geros kokybės. O mes užsakinėjame šviežią jautieną, jos išpjova – iš Ispanijoje esančio Bilbao regiono, tad ši mėsa yra daug brangesnė, šviežiai vakuumuota ir ją suvartoti reikia per dešimt dienų. Restorano versle – tai itin didelė rizika, nes nesuvartojus produkto jį tenka išmesti, tačiau aukšta kokybė mums – prioritetas“, – neabejojo M. Alijeva.
Klientams – ir keto meniu
Restoranas išsiskiria ir tuo, kad yra veikiausiai vienintelis Klaipėdoje, siūlantys keto dietos meniu. Šis meniu yra labai panašus į klasikinį, tačiau iš jo pašalinami produktai, kuriuose yra daug cukraus, angliavandenių.
Šį meniu nuspręsta įgyvendinti ne tik dėl tokių restoranų Klaipėdoje trūkumo, bet ir dėl lankstaus požiūrio į klientą – kad atėjęs į restoraną jis neturėtų jaustis nemaloniai, aiškindamas, kodėl negali valgyti vienų ar kitų produktų.
„Kodėl sveikai besimaitinantis žmogus negali ateiti į restoraną ir skaniai pavalgyti? Juk visa tai yra skanu, tiesiog reikia atsisakyti tam tikrų ingredientų. Visi patiekalai mūsų meniu yra pritaikyti keto dietos besilaikančiam žmogui. Pavyzdžiui, iš Cezario salotų išimami džiūvėsėliai, iš jautienos karpačo – karamelizuoti svogūnai, iš jautienos didkepsnio pašalinamos bulvytės, bet įdedama daugiau daržovių garnyro. Tad tai – tas pats mūsų meniu, bet pritaikytas pagal keto dietą, kad klientas, laikydamasis šios dietos, neturėtų atėjęs aiškintis, ar yra kur nors cukraus“, – sakė M. Alijeva.
Dovanų – degustacinė vakarienė
Restorano lankytojai gali užsisakyti tiek staliuką, tiek ir visą restoraną. Visas restoranas talpina apie 60 svečių viduje ir dar 30 lauko terasoje. Mažesnėms grupėms galima užsisakyti VIP kambarį, tinkantį dešimčiai svečių, taip pat yra speciali pakyla, kurioje telpa 30 svečių, pagrindinė salė gali sutalpinti apie 40 svečių, o lauko terasa tinkama net 34 svečiams.
„Marilyn M“ suteikia galimybę švęsti vestuves, gimtadienius, mergvakarius, sužadėtuves ir kitas svarbias gyvenimo šventes, pasidžiaugti ypatingomis akimirkomis.
Anot šio restorano įkūrėjų, ypač išpopuliarėjo kūdikio sutiktuvių šventė. Jos metu klientai užsisako staliuką, kuris yra specialiai dekoruojamas. Atvykę svečiai mėgaujasi unikaliu, jų poreikius ir skonius atitinkančiu meniu, kurį galima iš anksto suderinti su šefe.
Restorane galima užsisakyti ir degustacinį meniu. Tereikia pasirinkti vieną iš dviejų variantų – mėsos arba žuvies patiekalus. Atvykusiems klientams pateikiamas visas meniu: užkandis, sriuba, pagrindinis patiekalas, desertas, salotos. Prie pagrindinio patiekalo parenkamas ir specialus gėrimas.
Tad klientams nebereikia rinktis, nežinant ką užsisakyti, tai – tarsi trumpas supažindinimas su visa „Marilyn M“ restorano virtuve. Degustacinė vakarienė gali būti puiki dovana porai ar verslo partneriams.
Švenčia ir sužadėtuves
Anot M. Alijevos, restorane būta itin gražių sužadėtuvių švenčių.
„Komanda tam net panaudoja puošnų dangtį. Padavėjas atneša „desertą“, kuris pasirodo esąs sužadėtuvių žiedas. Sužadėtuves restorane renkasi romantiškos poros, kurioms prie širdies klasikinis sužadėtuvių būdas – vakarienė, žvakės, raudonos rožės. Tokiu atveju jie ir vestuves švenčia restorane, jiems nesinori didelių tradicinių vestuvių“, – akcentavo M. Alijeva.
Restorane kinta ne tik meniu, bet ir atmosfera – vasarą itin mėgstama įvairioms šventėms erdvė, šaltuoju metų sezonu užpildoma gyvo garso muzikiniais koncertais ir net lotynų šokio pamokomis.
„Norėjau sukurti tokį restoraną, kur žmonės galėtų ateiti, atsipalaiduoti, ramiai atsigerti kokteiliukus, pasišnekučiuoti. Pas mus vakarienės laikas nėra ribotas. Galite ateiti nuo 16 valandos ir išeiti vidurnaktį, nors, pavyzdžiui, kituose restoranuose laikas – ribojamas. Aš to nenoriu. Savo svečius priimu tarsi gimines, artimuosius, jais rūpinuosi ir darau viską, kad jie jaustųsi gerai bei kad sugrįžtų pas mus dar ne kartą“, – neabejojo M. Alijeva.
Ateities vizijos – dėl Herkaus Manto gatvės
M. Alijeva pasidalijo tam tikromis ateities vizijomis, kurias viliasi įgyvendinti. Apie jas jau žino ir Klaipėdos savivaldybės atstovai.
„Labai myliu Klaipėdą, tai man geriausias miestas Lietuvoje, niekur kitur nenorėčiau gyventi. Bet labai liūdna matyti tuščias gatves. Labai liūdna, kad žmonės išvažiuoja iš miesto ir į jį negrįžta. Tad turiu ateities projektą, kurį jau vykdau – labai noriu padaryti Klaipėdą žymiu miestu Lietuvoje, kad čia atvyktų daugiau turistų. Mano svajonė – uždaryti Herkaus Manto gatvę ir padaryti jį pėsčiųjų bulvaru. Meras Arvydas Vaitkus tai žino. Be to, esu Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos viceprezidentė, su šios asociacijos prezidentu Juozu Tubinu dirbame šiuo klausimu“, – keletą detalių apie būsimus planus atskleidė M. Alijeva.
Svarstoma, kad Herkaus Manto gatvėje galėtų atsirasti atrakcionai vaikams, veikti daugiau restoranų, svečiams būtų siūloma įvairių pramogų, kurios į Klaipėdą pritrauktų ne tik Lietuvos gyventojų, bet ir užsieniečių dėmesį.
