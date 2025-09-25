 Jaunas aktorius mirė restorane: gyvybę gelbėti bandžiusiai moteriai – darbuotojų akibrokštas

Jaunas aktorius mirė restorane: gyvybę gelbėti bandžiusiai moteriai – darbuotojų akibrokštas

2025-09-25 14:07 diena.lt inf.

Praėjusių metų birželį aktorius Michaelas Heslinas netikėtai susmuko ir mirė restorane būdamas vos 30-ies. M. Heslino vyras pateikė ieškinį, kuriame teigiama, kad restorano darbuotojai neinicijavo pastangų, kurios galėjo išgelbėti jauno aktoriaus gyvybę.

Michaelas Heslinas
Michaelas Heslinas / M. Heslino instagramo nuotr.

Aktorius, vaidinęs seriale „Lioness“ ir filme „The Holiday Plan“, 2024 m. birželį pietavo „Javier's“ restorane „Aria“ viešbutyje, Las Vegase, rašo „New York Post“.

Šių metų rugsėjo 18 d. M. Heslino vyras Nicolas Jamesas Wilsonas, prisistatantis Scotty Dynamo vardu, pateikė ieškinį.

Remiantis teismo dokumentais, kuriuos gavo „US Magazine“, ieškinyje teigiama, kad M. Heslinas pietavo su dviem draugais restorane, kai nualpo.

„Draugai iškart pradėjo šauktis pagalbos. Jie greitai pastūmė stalą, kad paguldytų Michaelą ant grindų“, – rašoma ieškinyje. 

Toliau teigiama, kad keli „Aria“ ir (arba) „Javier's“ darbuotojai priėjo prie incidento vietos ir matė, kad M. Heslinui akivaizdžiai reikia medicininės pagalbos.

Pranešama, kad darbuotojai esą nesiėmė jokių gyvybę gelbėjančių veiksmų ir neįdėjo pastangų, kurios galėjo išgelbėti vyro gyvybę.

Ieškinyje priduriama, kad neįvardinta moteris bandė atlikti dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą M. Heslinui, tačiau darbuotojas „jėga įsikišo“, nutraukdamas gyvybę gelbstinčią pirmąją pagalbą.

Nicolas Jamesas Wilsonas (kairėje) ir Michaelas Heslinas
Nicolas Jamesas Wilsonas (kairėje) ir Michaelas Heslinas / M. Heslino instagramo nuotr.

Teigiama, kad jiems taip pat nepavyko pasinaudoti automatiniu išoriniu defibriliatoriumi.

Be to, draugai bandė nufilmuoti, kas įvyko, tačiau darbuotojai esą pareikalavo, kad visi įvykio vaizdo įrašai būtų ištrinti.

Aktorius mirė 2024 m. liepos 2 d., praėjus savaitei po incidento prabangiame meksikietiškame restorane. Oficiali mirties priežastis ieškinyje nenurodyta.

Ieškinyje reikalaujama daugiau nei 30 tūkst. dolerių laidotuvių išlaidoms ir žalai atlyginti.

Šiame straipsnyje:
Michaelas Heslinas
aktorius
mirė
Restoranas
pirmoji pagalba
ieškinys
Nicolas Jamesas Wilsonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų