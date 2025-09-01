 Klaipėdoje šurmuliavo rudens sodininkų mugė

Klaipėdoje šurmuliavo rudens sodininkų mugė

2025-09-27 17:19
Klaudija Audickaitė

Ketvirtadienio rytą prie „Švyturio“ arenos susibūrė sodininkai – čia nuo 10 iki 16 val. šurmuliavo rudens mugė „Aš sodinu“, pritraukusi gausų būrį augalų mylėtojų.

Čia atvykę miestiečiai galėjo rasti viską, ko reikia naujam augalų sodinimo sezonui: vaismedžius ir vaiskrūmius, įvairių rūšių dekoratyvinius medžius bei krūmus, daugiamečių ir svogūninių gėlių, prieskoninių bei vaistinių augalų ir t.t.

Mugėje prekiaujantys patyrę sodininkai ne tik pardavinėjo savo užaugintus sodinukus, bet ir dalijosi patarimais, kaip juos sėkmingai prižiūrėti, atsakė į pirkėjų klausimus.

„Labai džiugu, kad tokie renginiai vyksta Klaipėdoje. Rudenį kaip tik metas atsinaujinti sodą, o čia viskas vienoje vietoje – tik spėk rinktis“, – įspūdžiais dalijosi klaipėdietė Regina.

