Pajūryje Naujuosius metus sutinkantys žmonės nepabūgo spaudžiančio šalčio

Uostamiestyje klaipėdiečiai metų sandūros paminėjimui rinkosi Teatro aikštėje, kur laukė dangų nušviesiančių fejerverkų.
Palangoje didžiulė minia poilsiautojų ir palangiškių susirinko prie Palangos tilto. Tilto prieigas saugojo policija.
Tarnybiniu automobiliu pareigūnai buvo užtvėrę patekimą ant tilto.
Žiūrovai prie tilto susirinko gerokai anksčiau, susirinkusieji šaltyje fejerverkų laukė daugiau nei keturiasdešimt minučių.
Tradicija pasitikti Naujuosius prie Palangos tilto gyvuoja jau daugybę dešimtmečių.
J. Basanavičiaus gatvė per didžiąsias metų šventes atgyja tarsi vasarą.
