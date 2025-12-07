Maltiečių sriuba sušildė ir klaipėdiečių širdis

Šį kartą aikštėje, maltiečių palapinėje, savanorės dangčius nuo puodų nukėlė 11 val.
Pirmasis karšto maisto laukė pavargęs žmogus. Nors ši akcija nėra skirta pamaitinti vargstančius, jis pavalgė pirmasis dar net neprasidėjus akcijai.
Maltiečiams už jų veiklą padėkoti atėjo miesto meras Arvydas Vaitkus.
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas palaimino ypatingai reikalingą maltiečių veiklą.
Maltiečiai ragina susivienyti dėl žmonių, kuriems žiemos kasdienybė neretai darosi sunkiai pakeliama. Tai ne tik kvietimas aukoti, bet ir priminimas, kad solidarumas gali būti esminė atrama tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
Maltiečių Klaipėdos grupės vadovė, kartu ir savanorė Laura Laura Simpukienė atviravo turėjusi vilčių už sekmadienio akcijos metu paaukotus pinigus nupirkti neįgaliojo vežimėlį, kuris būtinas vežti sunkiai vaikštančius senelius. Ši svajonė išsipildė paprasčiau nei tikėtasi – A. Vaitkus pažadėjo padovanoti šį vežimėlį, o paaukoti pinigai bus panaudoti duonai pirkti.
Kasdienybė, su kuria maltiečiai susiduria lankydami senolius, liudija sudėtingas realijas: menkos pensijos, susiformavusios dėl sovietmečiu neįskaičiuotų ar menkai apmokamų darbų kolūkiuose, ligos, netektys, paslaugų kainos, „suvalgančios“ didžiąją pajamų dalį, ir daugybė kitų priežasčių lemia situaciją, kai gyvenimo pabaigoje žmogus yra priverstas prašyti pagalbos. Šios problemos nėra vien asmeninės – jos atspindi vis dar gajų socialinį pažeidžiamumą Lietuvoje.
Klaipėdoje maltiečiai du kartus per savaitę karšta sriuba su duona pamaitina 60 klaipėdiečių. O neseniai jie ėmėsi dar vienos veiklos – padeda garbaus amžiaus vienišiems žmonėms nuvažiuoti į gydymo įstaigas.
Maltiečiai senolius lanko visus metus, kelis kartus per savaitę, nepriklausomai nuo sezono. Jie atneša ne tik maisto, bet ir žmogiško ryšio, kurio stoką ypač skaudžiai jaučia vieniši vyresnio amžiaus žmonės.
Organizatoriai pabrėžė, kad net ir nedidelė parama gali tapti reikšminga pagalba: 10 eurų auka užtikrina beveik šešias porcijas sriubos. Todėl visuomenė kviečiama prisidėti tiek, kiek leidžia galimybės, ir kartu sukurti šiltesnę, šviesesnę žiemą tiems, kurie ją pasitinka vieni.
„Klaipėdoje yra verslininkų, kurie mus palaiko kasdien. Litras karštos sriubos su duona dukart per savaitę daugeliui mūsų globojamų senelių yra didelė parama. Produktus ir duoną mums tenka pirkti. Šios dienos akcijai mums moliūgų sriubą padovanojo restoranas „Ridikai“, jie iškepė ir duoną, 20 litrų daržovių sriubos mums padovanojo „Pipita“, Klaipėdos „Litorinos“ mokyklos virėjos išvirė agurkienės. Nors pradėjome akciją 11-ą valandą, daugiausiai žmonių atėjo vidurdienį“, – pasakojo L. Simpukienė.
Litras karštos sriubos su duona dukart per savaitę daugeliui mūsų globojamų senelių yra didelė parama.
Maltiečių savanorė, advokatė Liucija Bagačiovienė džiaugėsi, kad jos puodas ištuštėjo anksčiausiai. Pačiai savanorei teko paragauti moliūgų sriubos tik nuo puodo kraštų. Moteris buvo maloniai nustebinta, kai klaipėdiečiai, pasivaišinę maltiečių sriuba, aukodami pinigus dėkojo savanoriams už jų šventą darbą.
Apie vargstančius ar net badaujančius senolius ar ligotus žmones maltiečiai sužino iš socialinių darbuotojų bei jautrių kaimynų.
„Didžiausia mano svajonė, kad žmonės aukotų ir pasidalintų su vargstančiais ne tuo, kas jiems nebereikalinga, ar sunešiota, o tuo, ko pats norėtų“, – susigraudinusi pasakojo L. Simpukienė.
„Maltos“ ordino pagalbos tarnybos prezidentas Bronius Einars pasakojo, kad į maltiečių sriubos renginius ateina ir bendruomenių, kurios nuolat padeda maltiečiams, nariai.
Naujausi komentarai