Klaipėdoje – unikali kultūrinė iniciatyva: prasidėjo flamenko pamokos

Amžiaus limito nėra
K. Daukšienė yra profesionali flamenko šokėja, turinti daugiau nei 15 metų patirties šio šokio srityje.
Iniciatyvą vykdyti nemokamas pamokas klaipėdiečiams ji nusprendė dėl kelių priežasčių, viena jų – pristatyti klaipėdiečiams, koks apskritai tai šokis.
„Didelio klaipėdiečių susidomėjimo nėra, tačiau tos, kurios ateina pabandyti, dažniausiai ir pasilieka. Daugiausiai atkeliauja moterys, kurios jau yra bandžiusios flamenko, mačiusios jį Ispanijoje arba besidominčios ispaniška kultūra. Žinoma, daug kas nori ir pasportuoti, susitvarkyti laikyseną, lavinti koordinaciją. Nemokamos pamokos vyksta tik rugsėjo mėnesį. Tokiu būdu po vasaros atostogų žmonės gali pasibandyti flamenko vaidmenį savo gyvenime, o tie, kam tas vaidmuo patinka, prisijungia prie grupės ir jau rimtai dirbame, ruošiame koncertinius numerius ir pan. Užsiėmimai skirti merginoms ir moterims. Amžiaus limito nėra, bet dauguma būna nuo 25 metų“, – pasakojo K. Daukšienė.
Galimybė pažinti – visiems
Nemokamos flamenko pamokos kiekvieną rugsėjo ketvirtadienį vyks Kretingos g. 23. Į jas galima užsiregistruoti internetu.
„Kasmet rugsėjo mėnesį kviečiu pasibandyti nemokamai ir kartą ar du per metus taip pat suorganizuoju nemokamas flamenko dirbtuves klaipėdiečiams, kuriose papasakoju apie flamenko istoriją, stilius, techniką ir pan. Ne visi turi pašaukimą šokti, tačiau ateiti ir išgirsti bei pabandyti prisiliesti prie to, kas yra flamenko kultūra, tikrai gali visi. Nors flamenko šokis yra mano darbas, man patinka suteikti galimybes jį pažinti visiems“, – teigė K. Daukšienė.
Pirmą kartą pamatė Ispanijoje
K. Daukšienė taip pat pasidalijo, kad šokiai jos gyvenime egzistavo nuo pat vaikystės. Iš pradžių ji šoko pas mokytoją Tomą Petreikį. Vėliau, pradinėse klasėse, pradėjo lankyti modernius šokius ansamblyje „Šokantys garsai“.
Paauglystės laikotarpiu noras šokti prislopo. Tačiau viskas pasikeitė, kai K. Daukšienė, tada būdama vos 17-os, pirmą kartą išbandė flamenko šokį.
Anot jos, nuėjus į pirmą pamoką, iškart pasidarė aišku, kad tai – jos pašaukimas.
„Mano mama vaikystėje dažnai keliaudavo po Viduržemio jūros regioną ir mane kartu į Ispaniją pasiėmė, kai buvau septynerių metų. Ten pirmą kartą ir pamačiau flamenko. Visa kita buvo tiesiog nepaaiškinamas intuityvus žinojimas“, – kalbėjo K. Daukšienė.
