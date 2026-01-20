Klaipėdos apskrityje fiksuoti pažeidimai dėl saugos diržų nesegėjimo

Per porą valandų pareigūnai patikrino 568 transporto priemones, užfiksavo trylika Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų, visi jie susiję su saugos diržų nesegėjimu. Saugos diržais neprisisegę buvo du vairuotojai ir keturiolika keleivių, tarp jų – šeši vaikai, kurie vežti pažeidžiant saugumo reikalavimus.
Dėl nustatytų KET pažeidimų pradėtos administracinės teisenos pagal LR ANK 432 str.
Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams ir (ar) keleiviams nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
Policijos pareigūnai nuolat tikrina, ar vaikai automobiliuose vežami saugiai, tačiau savo vaikų saugumu pirmiausia turi pasirūpinti patys tėvai.
