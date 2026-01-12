 Klaipėdos apskrities pareigūnai pastebi – vairuotojai ir keleiviai vis dar ignoruoja saugos diržus

2026-01-12 17:07 diena.lt inf.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai pastebi, kad ne visi vairuotojai ir keleiviai paiso būtinybės segėti saugos diržus.

Vien praėjusią savaitę kelių policijos pareigūnai, tikrindami vairuotojus prie mokymo ir ugdymo įstaigų, nustatė net 23 kelių eismo taisyklių pažeidimus dėl netinkamo vaikų saugos diržų ir kėdučių naudojimo.

Statistika skaudi – 2025 m. Klaipėdos apskrities keliuose užfiksuoti 357 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose žuvo dešimt žmonių, dar 417 buvo sužeista.

Tarp sužeistųjų eismo įvykiuose – net 101 vaikas. Pareigūnai nuolat rengia patikrinimus, ar transporto priemonių vairuotojai ir keleiviai segi saugos diržus bei ar vaikai vežami specialiose kėdutėse.

