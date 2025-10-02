Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus kreipėsi į pareigūnus: tarė sveikinimo žodį

„Gerbiami Klaipėdos policijos pareigūnai,
Nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad kasdien esate šalia, saugote mūsų miestą ir jo žmones.
Už kiekvieną sustabdytą pažeidimą, ištiestą pagalbos ranką, už kiekvieną ramiai praleistą naktį – sakome nuoširdų „ačiū“. Jūs ne tik ginate įstatymą, bet ir esate mūsų bendruomenės dalis – žmonės, kuriais galime pasitikėti.
Linkiu Jums sveikatos, jėgų ir neišblėstančios energijos. Jūsų darbą vertiname ir branginame.
Su Angelų sargų diena!“ – sveikino miesto meras A. Vaitkus.
