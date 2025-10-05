Tarptautinės mokytojų dienos proga – Klaipėdos mero sveikinimas

„Gerbiami pedagogai,
Kiekvieną dieną Jūs dovanojate ne tik žinias, bet ir savo laiką, kantrybę, tikėjimą bei širdies šilumą. Jūs esate tie, kurie įkvepia, padeda atrasti kelią ir moko svarbiausių dalykų – ne tik iš knygų, bet ir iš paties gyvenimo.
Nuoširdžiai linkiu, kad Jus kasdien pasiektų padėkos žodžiai, šypsenos ir gražios akimirkos. Būkite sveiki, kūrybingi ir visada tikėkite savo prasmingu darbu.
Su Tarptautine mokytojų diena!“ – sveikino Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
