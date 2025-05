„Klaipėdos paslaugų“ vadovas Vaidas Ramanauskas: siekiame ne monopolijos, o sveikos konkurencijos

Vizija, tapusi realybe

Keleivių vežimas, komunalinės paslaugos, gatvių apšvietimas, miesto švara, paslaugos verslui ir gyventojams, inovatyvūs sprendimai. Šis „Klaipėdos paslaugų“ paketas 2024-aisiais dar labiau prasiplėtė – pasipildė atliekų surinkimu ir išvežimu bei miesto pirties administravimu. Tad šiuo metu įmonės darbuotojų rankose jau sutelkta 16 skirtingų paslaugų.

Kryptingas veiklų įvairinimas ir plėtra „Klaipėdos paslaugoms“ suteikė galimybę tapti universaliu uostamiesčio paslaugų centru, gebančiu operatyviai reaguoti į gyventojų poreikius ir užtikrinti kuruojamų sričių infrastruktūros kokybę.

Kaip sako bendrovės „Klaipėdos paslaugos“ generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas, būtent tokią viziją, bemaž prieš aštuonerius metus, imdamasis šių pareigų, pristatė ir miesto vadovams.

„Jau tuo metu supratau, kad priešingu atveju nebūtume išlikę konkurencinga, strategiškai svarbia įmone. Be abejo, pradžioje reikėjo atlikti nemažai darbų, laimėti konkursus, suburti komandą ir įrodyti, kad gebame dirbti, o savo atliekamų darbų kokybe neretai esame pranašesni už kitus paslaugų teikėjus. Tad šiandien galime pasidžiaugti, kad mumis patikėjo ir miesto valdžia, ir klaipėdiečiai“, – sakė pašnekovas.

„Klaipėdos paslaugų“ vadovas V. Ramanauskas. Partnerio nuotr.

Rinkos sąlygos visiems vienodos

V. Ramanausko teigimu, galimybė optimizuoti ir sutelkti įvairias veiklas vienose rankose, kai visam dariniui pakanka to paties direktoriaus, finansų bei kitų tarnybų, užtikrina ne tik efektyvesnį tų veiklų valdymą, bet ir taupo sąnaudas.

„O tai, jog niekur neturime monopolinės paslaugos, sukuria sveiką konkurenciją tarp mūsų bei privačių paslaugų teikėjų – visi privalo vienodai stengtis. Juo labiau kad pagrindinis mūsų, kaip savivaldybės įkurtos ir valdomos bendrovės, tikslas nėra bet kokia kaina uždirbti pinigus, prioritetas – paslaugos kokybė, socialinė atsakomybė, – kalbėjo pašnekovas. – Vis daugiau įvairių paslaugų atsirandant mūsų įmonės rankose dar lengviau pasilyginti su kitais, ir, deja, tenka konstatuoti, jog neretai privatus verslas į miestą ateina ne su siekiu kokybiškai dirbti, o veikiau pasipinigauti.“

Patogumai: autobusų stoties laukimo salėje įrengti ir nauji informaciniai ekranai, ir savitarnos bilietų pardavimo terminalas. Partnerio nuotr.

Bendrovės „Klaipėdos paslaugos“ vadovo teigimu, tokio modelio įmonių analogų šalyje nėra, o ir Europos mastu jį būtų galima nebent šiek tiek lyginti su kontroliuojančiųjų bendrovių projektų valdymu Vokietijoje. Suprantama, kad klaipėdiečių pasiekimai susilaukė ir kolegų iš kitų regionų dėmesio.

„Išties įnešėme naujų vėjų į Lietuvą – susitikimuose su kitų miestų paslaugų teikėjais, politikais sulaukiame daug klausimų apie šį mūsų darinį, o kai kurie jau ir bando eiti tokia pat kryptimi. Manau, kad ilgainiui tikrai atsiras daugiau įvairaus lygio centralizuoto valdymo iš vienų rankų, kuris ypač aktualus mažesniems miestams. Vilniui, Kaunui tokia sistema galbūt taptų per stambiais dariniais, ten jau, matyt, reikėtų kiek kitaip peržiūrėti valdymo struktūras“, – svarstė V. Ramanauskas.

V. Ramanauskas: išties įnešėme naujų vėjų į Lietuvą – sulaukiame daug klausimų apie šį mūsų darinį, o kai kurie jau ir bando eiti tokia pat kryptimi. Partnerio nuotr.

Įsiklausyti į žmonių poreikius

Nors būta tam tikrų iššūkių, kaip sako pašnekovas, integruoti naujas veiklas 2024-aisiais pavyko gana sklandžiai, nes „Klaipėdos paslaugos“ jau turi tokios patirties. Kalbėdamas konkrečiai apie miesto pirties administravimą, kaip bene sunkiausią, tačiau svarbiausią reorganizacijos ir sujungimo etapą, įmonės vadovas įvardija vadinamąją minkštąją dalį – darbą su žmonėmis.

„Tačiau tie aštuoni mėnesiai, kol vyko visos procedūros, tapo ir gera galimybe pažinti darbuotojus, užmegzti su jais kontaktą, išgirsti, ko jiems trūksta, kaip būtų galima pagerinti situaciją. Žmonės gali jaustis ramiau, žinodami, kokios darbo sąlygos jų laukia, kas bus jų vadovas, tad ir tas susijungimas tampa nebeskausmingas“, – teigė V. Ramanauskas.

Pernai „Klaipėdos paslaugos“, kaip labiausiai savo darbuotojais besirūpinanti įmonė, buvo įvertinta ir Klaipėdos pramonininkų asociacijos, kuri bendrovę išrinko nominacijos „Už darbuotoją“ nugalėtoja.

Partnerio nuotr.

Pastaraisiais metais darbuotojų sąlygoms gerinti skirta išties nemažai dėmesio. Pavyzdžiui, įmonės vairuotojai ne tik dirba su šiuolaikiškais komfortiškais autobusais, naudojasi modernios plovyklos bei serviso priežiūros paslaugomis – jiems įrengtas ir naujas poilsio centras su relaksacijos erdvėmis. O visa tai galiausiai reiškia ir kokybiškesnio aptarnavimo patirtį, saugesnę bei patogesnę kelionę kiekvienam keleiviui.

Žaliausio transporto ambicija

Savo ruožtu tiek klaipėdiečiai, tiek miesto svečiai gali džiaugtis ne tik moderniais, bet ir tvariais „Klaipėdos paslaugų“ sprendimais. Vien pernai įsigyta 11 „Iveco Crossway“ elektrinių autobusų, kurie smarkiai kilstelėjo uostamiesčio ekologinės kokybės kartelę. Skaičiuojama, jog per vienus eksploatacijos metus šios transporto priemonės išmeta maždaug 550 tūkst. kg mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, palyginti su iki šiol naudotais identiško modelio dyzeliniais autobusais.

Mastai: šiandien Klaipėda gali didžiuotis didžiausiu elektrinių miesto autobusų parku Lietuvoje. Partnerio nuotr.

„Klaipėdos paslaugos“ yra elektrinių miesto tipo autobusų naudojimo pradininkė bei galingiausios – 2,5 MW galios – pakrovimo infrastruktūros steigėja šalyje. „Šiandien turime didžiausią elektrinių miesto autobusų parką Lietuvoje. Su šia technika taip pat reikėjo išmokti dirbti, sukurti būtiną infrastruktūrą. Kai visa tai darai pats pirmas, visada yra sunkiau. Nėra gyvų pavyzdžių, tik teorija. Todėl ir dabar nemažai kolegų atvyksta pas mus konsultuotis, mokosi iš mūsų klaidų ir gerosios praktikos“, – pasakojo pašnekovas.

Artimiausiu metu numatyta įsigyti dar daugiau aukščiausius ekologijos standartus atitinkančių autobusų. Tad įmonės vadovas neabejoja, jog jau visai netrukus, 2026-aisiais, netaršaus transporto prasme Klaipėda taps žaliausiu Lietuvos miestu.

Siekiant atnaujinti būtiną dujinių autobusų infrastruktūrą, „Klaipėdos paslaugų“ teritorijoje taip pat turėtų iškilti naujas užpildymo terminalas. Planuojama statyti arba įsigyti vėjo ar saulės elektrinę, kuri suteiks galimybę sumažinti įmonės išlaidas ir prisidėti prie miesto energinio savarankiškumo. Be to, žaliasis perversmas veržiasi ne tik į miesto gatves – realybe jau tapo ir ekologiškas vandens transportas: būtent „Klaipėdos paslaugų“ iniciatyva prieš dvejus metus uostamiestyje pastatyti ir pradėjo kursuoti pirmieji šalyje elektriniai vandens autobusai, kurie Dangės vaga sujungė centrinę bei šiaurinę Klaipėdos dalį.

Unikalus: elektrinis vandens autobusas jau trečius metus kvies klaipėdiečius ir svečius grožėtis nuo Dangės atsiveriančiais uostamiesčio vaizdais. Partnerio nuotr.

Šviesesniam saugiam miestui

Tarp ambicingų šiandienos planų V. Ramanauskas mini ir ES bendrojo finansavimo projektą, skirtą viso miesto apšvietimo tinklams modernizuoti – iš Europos energinio efektyvumo fondo bendrovei skirta beveik 200 tūkst. eurų finansinė parama techninei pagalbai – didžiulės apimties projektui parengti.

Projekto įgyvendinimo metu bus ne tik pakeista kone 12 tūkst. apšvietimo stulpų ir šviestuvų, bet ir įrengta 150 valdymo spintų, pastatyta 7 tūkst. naujų apšvietimo atramų bei nutiesta apie 50 km elektros kabelių. Be to, numatyta plėsti uostamiesčio kiemų apšvietimo projektus, kad gyvenamosios erdvės taip pat taptų jaukesnės bei saugesnės. Įmonės vadovas viliasi, jog iš esmės atnaujinti ir pertvarkyti visą miesto gatvių apšvietimo infrastruktūrą pavyks per porą metų.

Veiklos: įmonės specialistai rūpinasi ne tik gatvių apšvietimo, bet ir šviesoforų atnaujinimu. Partnerio nuotr.

„Klaipėdos paslaugų“ pastangomis miesto apšvietimo tinklas jau ne vienus metus nuosekliai ir kryptingai modernizuojamas. Vien pernai apšvietimas atnaujintas Rimkuose, Tauralaukyje, Giruliuose bei ant Mokyklos g. tilto. 2024 m. perkopta ir simbolinė riba: pakeista daugiau nei pusė iš 22 tūkst. įmonės prižiūrimų šviestuvų – miesto gatvėse įsitvirtina efektyvesnės, taupesnės ir tvaresnės LED technologijos.

Partnerio nuotr.

2024-ieji skaičiais ir faktais

Praėjusiais metais šiaurinės Klaipėdos dalies gatvėse įrengtos telemetrinės stotelės ir speciali įranga, kuri matuoja kelio dangos paviršiaus temperatūrą, oro temperatūrą, oro drėgnumą, kritulių kiekį, druskos likutį ant kelio dangos, o gauti duomenys ir prognozės akimirksniu pateikiami „Klaipėdos paslaugų“ specialistams. Išmani kelių būklės stebėjimo įranga leidžia užtikrinti dar saugesnes eismo sąlygas, taupyti išteklius.

Įmonei patikėtos šiaurinės miesto dalies kelių priežiūrai žiemą buvo įsigyta papildomos technikos – modernių valytuvų-barstytuvų, o šiltuoju metu gatvėms bei šaligatviams švarinti pasitelktos vakuuminės valymo mašinos. 2024 m. surinktas rekordinis – 2,2 tūkst. tonų – teršalų kiekis.

Partnerio nuotr.

Pernai įžengta į komunalinių atliekų surinkimo paslaugų sektorių: miesto administratorių pavedimu įmonė surenka ir veža atliekas iš Lėbartų kapinių.

2024-aisiais „Klaipėdos paslaugos“ taip pat pradėjo rūpintis miesto pirtimi Trilapio gatvėje – ši garinės pirties tradicijas puoselėjanti erdvė tapo dar patogesnė lankytojams.

Reikšmingų atnaujinimų sulaukė ir praėjusiais metais 15 metų veiklos sukaktį pasitikusi Klaipėdos autobusų stotis: laukimo salėje ir išvykimo aikštelėse įrengti nauji informaciniai ekranai, savitarnos bilietų pardavimo terminalas keleiviams, laukimo erdvė papildyta naujais patogiais suoliukais.