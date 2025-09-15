 Klaipėdos rajone pradedami žiedinės sankryžos įrengimo darbai

Klaipėdos rajone pradedami žiedinės sankryžos įrengimo darbai

2025-09-15 10:12
ELTOS inf.

Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA). Klaipėdos rajone esančiame Dituvos kaime dar rugsėjį ketinama pradėti rajoninio kelio Dituva–Priekulė–Dreižiai 300 metrų ilgio ruožo rekonstrukciją, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Kelio remonto darbai
Kelio remonto darbai / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Skelbiama, kad darbų metu šiame kelyje ketinama  įrengti žiedinę sankryžą, atnaujinti asfalto dangą, nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką bei atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą.

Pasak bendrovės, rekonstrukcija bus įgyvendinama dviem etapais, o ją užbaigti numatoma kitų metų pirmoje pusėje.

„Šis kelias svarbus ne tik Dituvos gyventojams, bet ir tranzitiniam eismui, jungiančiam Klaipėdos miestą su Priekule bei aplinkiniais kaimais. Sutvarkius šią sankryžą bus galima saugiau lankyti populiarias Klaipėdos rajono vietas“, – pranešime teigė „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.

Bendrovės teigimu, šiuo metu kelio būklė prasta – važiuojamojoje dalyje atsiradę temperatūrinių įtrūkimų ir duobių, ruožas ne kartą buvo tik laikinai taisytas užasfaltuojant pažeistas vietas.

Šiame straipsnyje:
žiedinė sankryža
sankryža
įrengimo darbai
Dituva
Via Lietuva
kelio remontas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų