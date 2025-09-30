Klaipėdos rajono savivaldybė perka penkis socialinius būstus

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei kitais teisės aktais.
Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. +370 46 211 116, [email protected].
Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Pirkimo objekto apibūdinimas: tris vieno kambario būstus ir du vieno – dviejų kambarių būstus Klaipėdos rajone. Pirkimas skaidomas į dalis:
I dalis. Pirkimo objektas – vieno kambario būstas.
II dalis. Pirkimo objektas – vieno kambario būstas.
III dalis. Pirkimo objektas – vieno kambario būstas.
IV dalis. Pirkimo objektas – vieno–dviejų kambarių būstas.
V dalis. Pirkimo objektas – vieno–dviejų kambarių būstas.
VIENO KAMBARIO BŪSTAMS KELIAMI ŠIE REIKALAVIMAI:
1. Pirkimo objektas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre ir registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras) turi būti įregistruotas kaip gyvenamosios (butų) paskirties patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
2. Būstas neareštuotas, nėra perleistas tretiesiems asmenims, neatiduotas panaudai ir pan. ir nėra jokių galiojančių sutarčių ar susitarimų dėl būsto perleidimo, panaudos ar pan. ar kitaip nėra suvaržytos būsto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisės.
3. Jei būstas įkeistas, iki būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo paraiškos teikėjas privalo pateikti kreditoriaus rašytinį sutikimą parduoti būstą.
4. Jei būstas paraiškos teikimo dieną yra išnuomotas, nuomos santykiai iki būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo turi būti nutraukti ir išregistruota žyma apie sudarytą nuomos sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.
5. Būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu teisme ar arbitraže dėl buto nėra ginčų ir nėra žinoma, kad jie kils ateityje.
6. Būsto plotas ir kiti duomenys, nurodyti būsto kadastro duomenų byloje, turi atitikti faktinius būsto duomenis (visi pakeitimai būste ir rūsyje (jei yra) privalo būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre).
7. Būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu nėra įsiskolinimų už komunalines paslaugas, taip pat jokių kitų įsiskolinimų, kurie pereina kartu su būsto nuosavybės teise (savininko įsipareigojimai ir įsiskolinimai, susiję su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, turi būti apmokėti iki pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.
8. Būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu būste negyvena asmenys, kurie pagal įstatymus ar sutartis išsaugo teisę naudotis būstu pasikeitus jo savininkui.
9. Perkami būstai turi būti pastatuose (statiniuose), kurie įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus.
10. Gyvenamosios patalpos ir jų įranga turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos, elektros) reikalavimus:
10.1. būste įrengta visa apdaila (galutinai įrengtos ir apdailinėmis medžiagomis padengtos vidinės pertvaros, lubos, grindys, sienos, taip pat įrengti, išvedžioti ir veikiantys visi centralizuoti (vietiniai) komunaliniai patogumai (vandentiekis, buitinės nuotekos, šildymas, karštas vanduo);
10.2. būstas neturi defektų ir (ar) trūkumų, kurie trukdytų būstą naudoti pagal paskirtį;
10.3. santechnikos (vamzdynas, vonia / dušo kabina, praustuvas), patalpų šildymo (higienos patalpoje esantis šildymo elementas, kambariuose esantys šildymo elementai) ir kiti prietaisai (vandens čiaupai, WC vandens bakelyje esantis vandens nuleidimo mechanizmas ) turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys;
10.4. tvarkinga elektros instaliacija – visose patalpose veikiantys el. kištukiniai lizdai (tvarkingi, neaprūkę, įtvirtinti sienose) ir patalpų apšvietimas (jungikliai veikiantys, įtvirtinti sienose). Kiekvienoje patalpoje būtinas veikiantis šviesos šaltinis;
10.5. būstai turi būti be išorinių matomų defektų: ant sienų neturi būti drėgmės, pelėsio ar jo žymių, sienos negali būti skilusios ar kitaip pažeistos, neturi matytis nusidėvėjimo žymių;
10.6. į visas patalpas turi būti įstatytos durys, durų rankenos tvarkingos, neklibančios;
10.7. langai ir balkono durys tvarkingi, gerai darinėjasi, nepažeisti stiklo paketai;
10.8. turi būti įrengti elektros, vandens, dujų (jeigu jos yra) apskaitos prietaisai, nepažeistos prietaisų plombos;
10.9. būste turi būti įrengti dūmų detektoriai;
10.10. būstai, kuriuose įrengta elektrinė viryklė, turi būti pritaikyti elektros įvadai.
11. Būstai perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais būstų priklausiniais (rūsiais, pagalbinio ūkio pastatais, žeme), jei tokie yra.
12. Įsigyjamuose būstuose privalo būti komunalinių paslaugų teikimas: turi būti tiekiamas geriamasis vanduo, energija maistui gaminti (gamtinės dujos, elektra), šildymo, elektros energijos perdavimo, atliekų išvežimo paslaugos.
13. Būste turi būti sanitariniai įrenginiai (praustuvė, klozetas, vonia arba / ir dušas, įrengtas prijungimas skalbyklei).
14. Perkami būstai daugiabučiuose ar vienbučiuose – dvibučiuose namuose, kurių energinio naudingumo klasė ne žemesnė nei C.
15. Būstas negali būti bendrabutyje.
16. Perkami socialiniai būstai Klaipėdos rajone.
17. Vieno kambario būstas nuo 24 iki 40 kv. m.
VIENO–DVIEJŲ KAMBARIŲ BŪSTAMS KELIAMI ŠIE REIKALAVIMAI:
1. Pirkimo objektas Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruotas kaip gyvenamosios (butų) paskirties patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
2. Būstas neareštuotas, nėra perleistas tretiesiems asmenims, neatiduotas panaudai ir pan. ir nėra jokių galiojančių sutarčių ar susitarimų dėl būsto perleidimo, panaudos ar pan. ar kitaip nėra suvaržytos būsto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisės.
3. Jei būstas įkeistas, iki būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo paraiškos teikėjas privalo pateikti kreditoriaus rašytinį sutikimą parduoti būstą.
4. Jei būstas paraiškos teikimo dieną yra išnuomotas, nuomos santykiai iki būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo turi būti nutraukti ir išregistruota žyma apie sudarytą nuomos sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.
5. Būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu teisme ar arbitraže dėl buto nėra ginčų ir nėra žinoma, kad jie kils ateityje.
6. Būsto plotas ir kiti duomenys, nurodyti būsto kadastro duomenų byloje, turi atitikti faktinius būsto duomenis (visi pakeitimai būste ir rūsyje (jei yra) privalo būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre).
7. Būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu nėra įsiskolinimų už komunalines paslaugas, taip pat jokių kitų įsiskolinimų, kurie pereina kartu su būsto nuosavybės teise (savininko įsipareigojimai ir įsiskolinimai, susiję su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, turi būti apmokėti iki pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.
8. Būsto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu būste negyvena asmenys, kurie pagal įstatymus ar sutartis išsaugo teisę naudotis būstu pasikeitus jo savininkui.
9. Perkami būstai turi būti pastatuose (statiniuose), kurie įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus.
10. Gyvenamosios patalpos ir jų įranga turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos, elektros) reikalavimus:
10.1. būste įrengta visa apdaila (galutinai įrengtos ir apdailinėmis medžiagomis padengtos vidinės pertvaros, lubos, grindys, sienos, taip pat įrengti, išvedžioti ir veikiantys visi centralizuoti (vietiniai) komunaliniai patogumai (vandentiekis, buitinės nuotekos, šildymas, karštas vanduo);
10.2. būstas neturi defektų ir (ar) trūkumų, kurie trukdytų būstą naudoti pagal paskirtį;
10.3. santechnikos (vamzdynas, vonia / dušo kabina, praustuvas), patalpų šildymo (higienos patalpoje esantis šildymo elementas, kambariuose esantys šildymo elementai) ir kiti prietaisai (vandens čiaupai, WC vandens bakelyje esantis vandens nuleidimo mechanizmas ) turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys;
10.4. tvarkinga elektros instaliacija – visose patalpose veikiantys el. kištukiniai lizdai (tvarkingi, neaprūkę, įtvirtinti sienose) ir patalpų apšvietimas (jungikliai veikiantys, įtvirtinti sienose). Kiekvienoje patalpoje būtinas veikiantis šviesos šaltinis;
10.5. būstai turi būti be išorinių matomų defektų: ant sienų neturi būti drėgmės, pelėsio ar jo žymių, sienos negali būti skilusios ar kitaip pažeistos, neturi matytis nusidėvėjimo žymių;
10.6. į visas patalpas turi būti įstatytos durys, durų rankenos tvarkingos, neklibančios;
10.7. langai ir balkono durys tvarkingi, gerai darinėjasi, nepažeisti stiklo paketai;
10.8. turi būti įrengti elektros, vandens, dujų (jeigu jos yra) apskaitos prietaisai, nepažeistos prietaisų plombos;
10.9. būste turi būti įrengti dūmų detektoriai;
10.10. būstai, kuriuose įrengta elektrinė viryklė, turi būti pritaikyti elektros įvadai.
11. Būstai perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais būstų priklausiniais (rūsiais, pagalbinio ūkio pastatais, žeme), jei tokie yra.
12. Įsigyjamuose būstuose privalo būti komunalinių paslaugų teikimas: turi būti tiekiamas geriamasis vanduo, energija maistui gaminti (gamtinės dujos, elektra), šildymo, elektros energijos perdavimo, atliekų išvežimo paslaugos.
13. Būste turi būti sanitariniai įrenginiai (praustuvė, klozetas, vonia arba / ir dušas, įrengtas prijungimas skalbyklei).
14. Perkami būstai daugiabučiuose ar vienbučiuose – dvibučiuose namuose, kurių energinio naudingumo klasė ne žemesnė nei C.
15. Būstas negali būti bendrabutyje.
16. Perkami socialiniai būstai Klaipėdos rajone.
17. Vieno–dviejų kambarių būstus nuo 32 iki 52 kv. m.
Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Naujienos“.
Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:
Penkių socialinių būstų pirkimo komisijai
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
Pasiūlymas ir parduodamo turto dokumentai pateikiami iki 2025 10 27 17 val. lietuvių kalba.
Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Žemaitės g. 10, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.
Telefonas pasiteiravimui dėl dokumentų pateikimo +370 690 07 135.
Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2025-10-28 11 val.
Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos formos pasiūlymą−paraišką dalyvauti derybose ir šiuos parduodamo turto dokumentus:
- nuosavybės teisę į būstą patvirtinantį dokumentą (originalą);
- kadastro duomenų bylą (originalą);
- pažymas apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas;
- dokumentus, įrodančius, kad būste nėra asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą;
- būsto energinio naudingumo sertifikatą;
- bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti būstą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.
- notaro patvirtintą įgaliojimą arba įstatyme nustatytos formos įgaliojimą, jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo.
