Klaipėdos regionas auga: milijoninės Europos Sąjungos investicijos keičia savivaldybių veidą

2021–2027 metų ES fondų investicijos, kurios Klaipėdos regione siekia per 199 mln. Eur, numatytos 90-ies projektų įgyvendinimui. Investuojama į tokias svarbias sritis kaip švietimas, socialinės, sveikatos paslaugos, tačiau nepamirštami klimato kaitos ir jos poveikio mažinimo tikslai, darnus judumas, turizmas.
Ateities link: strategijos, tvariai miesto ir regiono plėtrai
Daugiausiai, beveik pusė, ES paramos lėšų suplanuota 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plano pažangos priemonėms, kuriomis įgyvendinamos 2023–2029 metų Tvarios Klaipėdos miesto plėtros ir Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategijos bei jose numatyti projektai. Atitinkamai pirmai priemonei numatyta 36 694 061,00 Eur (18 proc.) ES lėšų, antrai – 56 765 711,56 Eur (28 proc.).
Minėtos strategijos – puikus pavyzdys, kaip bendradarbiaudamos savivaldybės gali siekti bendrų tikslų, spręsti aktualias problemas. Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategija numato kompleksišką intervencijų paketą, skirtą Klaipėdos miestui ir su juo susijusioms priemiesčio teritorijoms, t. y. Klaipėdos rajonui. Siekiant padidinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, planuojama racionaliai efektyvesniam naudojimui pritaikyti VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos patalpas, atgaivinti Šiaurinio rago skvero teritorijas, pritaikyti jas gyventojų laisvalaikiui, įrengti parką palei Šilutės plentą, atgaivinti turgaus aikštę su prieigomis, teritoriją prie vasaros koncertų estrados numatoma pritaikyti daugiatiksliam naudojimui – neformaliajam švietimui, visuomenės sveikatinimo funkcijoms, įrengiant aktyvaus laisvalaikio, pramogų, rekreacijos zonas.
Augant jaunų šeimų skaičiui centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, planuojama spręsti ikimokyklinio ugdymo vietų trūkumą ir modernizuoti patrauklioje miesto vietoje esančio Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus patalpas, o Klaipėdos rajone investicijos pasieks sparčiausiai augančią seniūniją – Sendvarį. Mazūriškiuose bus statomas visiškai naujas 150–ies vietų darželis. Darželyje bus aktų salė, patalpos sportui, kabinetai. Taip pat patalpos sensoriniam kambariui, papildomam vaikų ugdymui – dailės, teatro ar konstravimo kambarys. Bus sutvarkyta ir aplinka – įrengti pėsčiųjų takai, mažoji architektūra bei vaikų erdvės.
2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos (KRFZ) strategija vienija visą regioną, t. y. 7 savivaldybes. Strategijoje yra numatyti investiciniai veiksmai (projektai) bei neinvesticiniai veiksmai, kurie sudaro sąlygas savivaldybių bendram viešosios infrastruktūros naudojimui ir (ar) bendram viešosios paslaugos teikimui.
Strategijoje numatyti tikslai, susiję su integruotos viešojo transporto sistemos kūrimu (planuojama plėsti maršrutus, suderinti tvarkaraščius, įrengti būtina infrastruktūrą), taip pat infrastruktūros, palankios verslui ir investicijų pritraukimui regione, turistinių maršrutų ir tam būtinos infrastruktūros atnaujinimu, kūrimu.
Numatoma modernizuoti vidaus vandenų uostą Neringoje (Juodkrantėje), Šventosios jūrų uoste įrengti pakrančių turizmo vystymui būtiną viešąją turizmo infrastruktūrą, Šilutėje pritaikyti lankymui Atmatos upės pakrantę, Kretingoje dvarą ir parką bei Akmenos upės pakrantę, Skuode, Klaipėdos rajone pritaikyti lankymui įvairius gamtos ir kultūros objektus. Klaipėdos regiono investicinio patrauklumo didinimui numatyta Skuode ir Kretingoje kurti ir (arba) modernizuoti pramonines zonas.
Nuo socialinės infrastruktūros iki judumo
Regiono plėtros plane taip pat numatyta projektų, skirtų socialinės infrastruktūros kūrimui: socialinių būstų plėtrai, grupinių gyvenimo namų, socialinių dirbtuvių, apsaugotų būstų steigimui. Planuojamas ir atvirų jaunimų erdvių steigimas arba atnaujinimas, įveiklinimas, laikinos nakvynės paslaugų plėtra, globos namų modernizavimas.
Švietimo srityje numatomi projektai siekiant didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, užtikrinti visos dienos mokyklos veiklas, pritaikyti švietimo įstaigas asmenims su negalia. Numatoma plėtoti ir visuomenės sveikatos prevencines veiklas, užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai būtina infrastruktūrą, plėsti žaliąją infrastruktūrą, didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą, taip pat diegti darnaus judumo priemones, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus.
ES investicijos – galimybė visiems
ES investicijų dėka regiono gyventojams kuriama gražesnė, patogesnė, darnesnė gyvenamoji aplinka, patogesnis susisiekimas, daugiau kokybiškų paslaugų ir galimybių. Verslui ir investuotojams tai aiški infrastruktūra, palankios sąlygos plėtrai, regionui – subalansuota plėtra, darnesnis vystymasis, geresnė konkurencinė padėtis.
