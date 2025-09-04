Klaipėdos rotušė pirmąjį rugsėjo penktadienį nušvis raudonai – vėžiu sergančių vaikų palaikymui

Ši spalva reiškia kovą ir drąsą, gyvybę ir stiprybę – tai, ko kiekvieną dieną reikia vaikui, kovojančiam su liga.
Visuomenės palaikymas padeda įveikti iššūkius
Rugsėjis – tai vėžiu sergančių vaikų sąmoningumo mėnuo, kai visame pasaulyje siekiama atkreipti dėmesį į vaikų onkologines ligas, jų gydymo iššūkius ir bendruomenės palaikymo svarbą.
Visame pasaulyje vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, skaičius išlieka stabilus, tačiau šiuo metu stebimas sergamumo piktybinėmis ligomis šuolis. Kasmet Lietuvoje vėžio diagnozę išgirsta apie 100 vaikų.
„Moksliniai tyrimai ir gydytojų patirtis rodo, kad vaikai, kurie jaučia stiprų artimųjų ir visuomenės palaikymą, sveiksta greičiau ir lengviau įveikia gydymo iššūkius. Šilti žodžiai, dėmesio ženklai ir žinojimas, kad kiti juos palaiko, suteikia jiems emocinės stiprybės kovoti ir neprarasti vilties, todėl tokie renginiai tampa reikšmingu prisidėjimu prie vaikų sveikatos“, – sako Paramos ir labdaros fondo vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms „Mamų unija“ vadovė Justina Mėlinauskaitė.
Kviečia sustoti ir susimąstyti
Vadovė teigia, kad kiekvienais metais pirmasis rugsėjo penktadienis skiriamas tiems vaikams, kurie pirmąjį mokslo mėnesio penktadienį praleis ne su šeima ar draugais, galvodami apie naujus mokslo metus, o ligoninėje.
Pasak jos, apšviesdami miestus raudona spalva mes ne tik palaikome sergančius vaikus, bet ir kviečiame kiekvieną sustoti, susimąstyti bei prisidėti prie pagalbos jiems. Kiekvienas šios šviesos spindulys siunčia padrąsinimą, šiltą mintį ir tylų pažadą nepamiršti.
Akcijos iniciatorius – Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“, jau 17 metų globojantis vėžiu sergančius vaikus ir jų šeimas. Rugsėjo – Auksinio kaspino mėnesio – renginių, kuriuos organizuoja „Mamų unija“, globėjas – J. E. Valdas Adamkus. Auksinis kaspinas – vėžiu sergančių vaikų simbolis.
Daugiau informacijos apie Auksinio kaspino mėnesį – www.mamuunija.lt
