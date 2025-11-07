Klaipėdos širdyje – pokyčių planai

Neliko krūmų ir suolų
Tomo ir gretimose gatvelėse būstus turintys senamiesčio gyventojai sunerimo – skvere, kuris ilgą laiką buvo modernių skulptūrų paroda po atviru dangumi bei poilsio vieta, staiga prasidėjo drastiški pokyčiai.
Šiaurinėje skvero pusėje arčiau Turgaus gatvės išrauti krūmai, nuimtos šaligatvių ir takų plytelės, išgabentos skulptūros, dalis skvero aptverta segmentine tvora, o aptvertoje teritorijoje ėmė sukinėtis nedidelis ekskavatorius ir žmonės su kastuvais.
Kol kas jokio informacinio stendo prie šio ploto nėra, todėl smalsiausi praeiviai klausinėja darbininkus, ką jie čia daro.
Pasirodo, šioje vietoje antradienį jau pradėjo darbą mažosios bendrijos „Dangės archeologija“ tyrėjai. Jie turi užduotį ištirti visą būsimo užstatymo plotą.
Archeologas Simonas Sprindys pasakojo, kad netrukus bus pakabintas tentas su informacija apie šioje vietoje atliekamus ir planuojamus darbus.
Tikisi rasti XVII a. liekanų
Kasinėjimai apims tokį plotą, kokį praeiviai dabar mato aptvertą. Kiek užtruks darbas šioje vietoje, kol kas nežinoma.
Tai priklausys nuo to, kaip greitai pavyks atlikti architektūros tyrimus, kurie yra privalomi, kiek truks tų architektūros struktūrų vertinimas. Vėliau bus pateiktos paveldosauginės rekomendacijos tolimesniems darbams.
Projektuotojai negali pradėti darbo, kol nežinome, kur buvo senasis užstatymas.
Dalis šios teritorijos jau buvo tyrinėta paskutiniajame praėjusiojo amžiaus dešimtmetyje. Archeologai numano, kad perkasoje ras senųjų čia stovėjusių pastatų liekanas. Gali būti, kad pavyks aptikti XVII amžiuje pastatytų galbūt net medinių statinių liekanų.
Archeologai tikisi kasinėti iki pat žmonių nejudinto grunto lygio, todėl perkasa gali siekti ir trijų metrų gylį.
Išaugs du namai
„Projektuotojai negali pradėti darbo, kol nežinome, kur buvo senasis užstatymas, naujoji konstrukcija turėtų „apkabinti“ senąją, jos nepažeidžiant ir ją išsaugant. Šioje vietoje anksčiau vykdyti archeologiniai tyrimai kontekstą jau sužalojo, tokia yra realybė – tirdami mes griauname kultūrinius sluoksnius. Architektūrinį vaizdą matysime, bet kultūrinį sluoksnį teks lyginti su ankstesnių tyrimų ataskaitomis“, – paaiškino S. Sprindys.
Šioje vietoje planuojama pastatyti du komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatus, tai bus trijų aukštų su mansardomis nedidelio ploto būstai.
Tikėtina, kad po metų gali prasidėti statybos.
Kaip pasakojo būsimo projekto vystytojas klaipėdiečių bendrovės „RM project“ direktorius Raimondas Anužis, skvero vietoje yra suformuoti du sklypai.
Prieš kelis šimtus metų prie tingiąja vadinamos Dangės atšakos yra buvusi laivų statyklėlė.
Didesnė skvero pusė turėtų likti neužstatyta, o minėtų dviejų namų statytojai įsipareigojo investuoti į likusios skvero dalies pagražinimą. Ketinama tarp naujųjų namų ir likusios skvero dalies atkurti šioje vietoje buvusią gatvelę.
