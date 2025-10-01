Klaipėdos uoste – paieškos ir gelbėjimo pratybos: imituota nelaimė vandenyje

Pratybų metu buvo imituota nelaimė jūroje – apsivertus valčiai, įguloms ir narams teko vykdyti skęstančiųjų paiešką, gelbėjimą, suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir koordinuoti veiksmus su kitomis tarnybomis.
Pasak organizatorių, tokie mokymai yra būtini siekiant užtikrinti operatyvų ir efektyvų tarnybų veikimą realių ekstremalių situacijų metu.
„Tokie mokymai yra itin svarbūs, nes jie padeda pasirengti realioms ekstremalioms situacijoms, užtikrinti sklandų skirtingų tarnybų bendradarbiavimą bei greitą reagavimą nelaimės atveju“, – skelbia Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
Pratybos Klaipėdos uoste vyksta reguliariai – jų metu testuojamas institucijų pasirengimas ir gebėjimas koordinuoti veiksmus kritinėmis aplinkybėmis.
