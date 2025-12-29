Sekmadienį Klaipėdos uoste dėl audros judėti negalėjo trys laivai, incidentų nefiksuota

„Dėl sustiprėjusio vėjo Klaipėdos uoste nuo šeštadienio 21 val. iki sekmadienio 18.35 val. buvo ribojama laivyba. Per šį laikotarpį du laivai neišplaukė iš uosto, vienas laivas negalėjo įplaukti. (…) Sustiprėjus vėjui, incidentų Klaipėdos uoste fiksuota nebuvo“, – Eltai komentavo A. Latakas.
Anot jo, per savaitgalį didžiausias vėjo greitis Klaipėdos uoste buvo užfiksuotas sekmadienio naktį – jis siekė 32,7 m/s. Tiesa, apie galingą vėją uostas žinojo iš anksto, todėl galėjo tinkamai jam pasiruošti.
„Pirmoji prognozė apie tai, kad sustiprės vėjas, mus pasiekė antradienį – gruodžio 23 d. Taigi, tokioms orų sąlygoms rengiamės iš anksto“, – tikino A. Latakas.
„Gavus tokias prognozes, visi uoste dirbantys operatoriai yra įspėjami, atliekami tam tikri saugumą užtikrinantys darbai“, – teigė Klaipėdos jūrų uosto direkcijos vadovas.
Kaip skelbta, iš Skandinavijos į Lietuvą atkeliavusi audra sekmadienio naktį vertė medžius, dalį gyventojų paliko be elektros.
Ankstų sekmadienio rytą elektros energijos tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 7 tūkst. klientų. Daugiausia sutrikimų fiksuota Vakarų, Šiaurės ir Šiaurės Rytų Lietuvoje.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, ugniagesiams gelbėtojams į iškvietimus vykti reikėjo 126 kartus.
