Klaipėdos uosto krova šiemet augo 11 procentų

Sausį–lapkritį perkrauta beveik 12 mln. tonų krovinių konteineriuose, kurie sudaro 33 proc. bendros uosto krovos, – 29 proc. daugiau, ro-ro krovinių – kiek daugiau nei 6 mln. tonų, arba 7 proc. daugiau.
Per vienuolika mėnesių uoste perkrauta 3,4 mln. tonų naftos produktų – 4 proc. daugiau, iškasenų bei statybinių medžiagų – beveik 2 mln. tonų, arba 7 proc. daugiau, trąšų – 1,6 mln. tonos, arba 3 proc. daugiau.
Be to, šiemet perkrauta 3,6 mln. tonų grūdų – 5 proc. mažiau, metalo laužo – 1 mln. tonų, arba 13 proc. mažiau, medienos – 557 tūkst. tonų, arba 17 proc. mažiau.
Kroviniai konteineriuose ir keltais gabenamos krovininės transporto priemonės sudaro pusę, grūdai ir naftos produktai sudarė 10 proc., suskystintos gamtinės dujos – 6,2 proc., iškasenos ir statybinės medžiagos – 5,5 proc., trąšos – 4,5 proc. visos Klaipėdos uosto krovos.
Nuo metų pradžios į uostą atplaukusiais laivais atvyko beveik 400 tūkst. žmonių – 10,5 proc. daugiau, iš jų 76,6 tūkst. atplaukė kruiziniais laivais – 20 proc. daugiau nei pernai ir beveik 2 tūkst. daugiau nei 2017 metais, kai pasiektas jų rekordas.
Naujausi komentarai