2026-01-22 12:49
Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ nuosekliai lengvina prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų procesą. Dalis reikšmingų pokyčių įgyvendinta dar spalį, o nuo šių metų sausio 26 d. įsigalioja dar viena naujovė – nesudėtingiems objektams, kuriems yra atvestos ar suprojektuotos atšakos, tinklų statyba bus galima ir be projekto. Tai aktualu didžiajai daliai klientų, besikreipiančių dėl prisijungimo prie bendrovės eksploatuojamų tinklų.

„Klaipėdos vanduo“ trumpina naujų klientų prisijungimo procesą / Partnerių nuotr.

Taigi, projekto nebus privaloma rengti vienbučiams, dvibučiams gyvenamiesiems namams, sodo, poilsio paskirties pastatams (esamiems ar naujai projektuojamiems) jungiantis prie esamų arba suprojektuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakų, kurios yra atvestos arba suprojektuotos iki sklypo.

Tai galios ir naujiems klientams, jungiantis prie esamos pastato vidaus vandens tiekimo ir nuotekų sistemos, kai įrengiamo vandens apskaitos prietaiso diametras yra iki DN20 (imtinai), įskaitant lygiagrečius vandens apskaitos prietaisus. Taip pat esamiems klientams, keičiant vandens apskaitos prietaiso diametrą iki DN20 (imtinai).

Sudėtingo objekto atveju, pavyzdžiui, ne gyvenamosios paskirties gamybiniam pastatui, tinklų statybos projektas bus reikalingas ir tai bus nurodyta bendrovės išduodamose prisijungimo sąlygose.

Tikimasi, kad ši naujovė leis klientams greičiau pradėti naudotis paslaugomis ir dar labiau supaprastins visą prisijungimo procesą.

Primename, kad praėjusiais metais „Klaipėdos vanduo“ jau įgyvendino svarbius pokyčius, kurie taip pat trumpina kelią iki realaus paslaugų gavimo: vandens apskaitos skaitiklis dabar montuojamas jau tinklų prijungimo metu, nelaukiant visų formalumų pabaigos. Be to, sutrumpinti ir administraciniai terminai – prisijungimo sąlygos išduodamos per 8 darbo dienas, o nesudėtingų projektų derinimas sutrumpėjo iki 10 darbo dienų.

Visa aktuali informacija apie prisijungimo tvarką ir etapus skelbiama bendrovės interneto svetainėje ČIA.

