Kopoms reikia mūsų visų: matome, kad žmonėms rūpi šis objektas

Talka yra jau antroji šį rudenį organizuota iniciatyva, prie kurios aktyviai jungiasi tiek jaunimas, tiek gamtos mylėtojai.
Pirmoji talka „Kopoms reikia tavęs“ vyko spalio 4 dieną ir tapo rekordinė – tuomet susirinko net 700 savanorių, kurie atliko pagrindinius tvirtinimo darbus aplink Olando Kepurės apžvalgos aikštelę.
Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos viešųjų ryšių specialistas Karolis Rupkus teigė, kad tokios talkos – ne vienkartinė akcija, o tęstinis procesas.
„Talka yra nesustojantis mūsų procesas, nes kiekvieną rudenį, pasibaigus turistiniam sezonui, sutvirtiname labiausiai lankomas vietas. Prie apžvalgos aikštelės visada būna didžiausias žmonių srautas, todėl skardis čia reikalauja ypatingos priežiūros“, – pažymėjo K. Rupkus.
Pasak jo, ši talka buvo mažesnės apimties – susirinko kelios dešimtys žmonių, tačiau darbas išliko ne mažiau svarbus.
„Šįkart užduotis buvo pabaigti likusius darbus ir kartu skatinti jaunimą prisidėti. Moksleiviai ieško, kur gali gauti socialinių valandų, o čia jie turi progą jas užsidirbti prasmingai, padėdami gamtai, – kiekviena pagalba mums labai svarbi“, – atviravo K. Rupkus.
Po vasaros sezono, kai didžiausias turistų srautas atslūgsta, Pajūrio regioninio parko teritorijoje kasmet organizuojamos gamtotvarkos, švarinimosi ir priežiūros talkos.
Anot K. Rupkaus, būtent rudenį tokias iniciatyvas lengviau suburti – tuo metu į mokyklas grįžę moksleiviai aktyviau jungiasi prie savanorystės veiklų.
Matome, kad žmonėms rūpi šis objektas.
Klaipėdiečiai ir šįkart noriai kibo į darbus – kas tvirtino skardį, kas rinko šiukšles ar padėjo tvarkyti takus.
Eroziniuose židiniuose medžių šaknys atsiduria paviršiuje, todėl būtina virš jų atstatyti dangą – taip sudaromos sąlygos tiek medžių augimui, tiek aktyviam teritorijos lankymui.
„Matome, kad žmonėms rūpi šis objektas, kad jie nori prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Iš pradžių atėjo apie 20 užsiregistravusių žmonių, o talkos metu dar tiek pat pro šalį ėjusių lankytojų“, – džiaugėsi specialistas.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
Naujausi komentarai