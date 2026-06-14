Kretingoje bus įrengtas išskirtinis parkas

Rajono savivaldybė dar pernai rugpjūtį pasirašė 120 tūkst. eurų vertės sutartį su dviračių sporto infrastruktūros įrengimo mažąja bendrija „Dirtas“ – ji parką turėtų įrengti iki liepos, pranešė savivaldybė.
Įmonės vadovas Algis Ribikauskas BNS teigė, kad tai yra didžiausias šešerius metus veikiančios įmonės projektas, tačiau jis pabrėžė užsienyje dirbęs ir prie didesnių tokių projektų.
„Dirbant šitoje mano įmonėje (...) tai yra čia didžiausias (projektas – BNS)“, – BNS sakė A. Ribikauskas.
„Aš gal 10 metų dirbau su įvairiomis užsienio bendrovėmis, kurių pagrindinė veikla buvo kalnų dviračių ir ekstremalaus sporto objektai. Labai daug projektų užsieniuose stačiau per pastaruosius 10 metų“, – aiškino jis.
A. Ribikauskas teigė, kad „Dirtas“ jau yra įrengęs tokius dviračių parkus Vilniuje, Tauragėje, Šilainiuose.
Anot įmonės vadovo, dėl prastų oro sąlygų darbus pradėjo tik kovą, tačiau tikisi juos pabaigti laiku.
„Tikėjomės pradėti pernai rudenį, bet dar kiti darbai (buvo – BNS) ir po to orai pakišo koją ir tada žiema jau kai smogė, tai jau smogė. (...) Atsimenu, kad kovo pradžioje per sniegą krūmynus valėmės, kad į terminą suspėtume“, – kalbėjo jis.
„Jeigu orai bus palankūs, turėtų būti viskas gerai. Mes esame įpusėję (darbus – BNS)“, – pridūrė įmonės vadovas.
Kretingos vicemerė Vaida Jakumienė pranešime teigė, kad bendras parko trasų ilgis sieks daugiau kaip 2,3 kilometro. Tai bus ne tik didžiausias kalnų dviračių parkas Lietuvoje, bet ir vienintelis toks, įrengtas miške.
Parke bus kelios skirtingo sudėtingumo trasos, jis bus pritaikytas tiek pradedantiesiems, tiek jau pažengusiems kalnų dviratininkams: mažo sudėtingumo trasa bus apie 900 metrų ilgio ir pusantro metro pločio, o kliūtys bus išdėstytos taip, kad būtų galima saugiai judėti tolygiu greičiu.
Vidutinio sudėtingumo šuolių trasa bus 600 metrų ilgio ir 1,2 metro pločio, joje bus kalnelių, viražų, medinių ir akmeninių kliūčių ruožų, o aukštesnio sudėtingumo – ne mažiau kaip 220 metrų ilgio ir metro pločio, čia bus stačių įkalnių ir nuokalnių.
Jungiamieji trasų takai bus 600 metrų ilgio ir apie 1,5 metro pločio, jie bus įrengti nuo Mėguvos gatvės pradžios iki trasų pradžios. Parke numatytos ir trys poilsio vietos.
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