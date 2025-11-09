Kretingos rajono savivaldybė rekonstruos pylimą potvynių rizikai mažinti

Kretingos rajono meras Antanas Kalnius BNS teigė, kad minėtos lėšos bus skirtos rekonstruoti pylimą, kuris apsaugotų Kretingos rajono Jokūbavo gyvenvietės Rasų sodo bendriją, kur šalia tekanti Minijos upė dėl lietaus gali patvinti ir sukelti potvynius.
„Mes rekonstruosime tai, kas yra dabar padaryta, šiek tiek sutvirtinsime potvynio pažeistas dalis“, – BNS teigė A. Kalnius.
„Dabar prasidės rangovo parinkimo darbai, rangovui atsiradus planuosime medžių išpjovimą. (...) Didieji darbai numatomi kitų metų pavasarį, vasarą, darbus pabaigsime metų gale“, – pasakojo jis.
Aplinkos ministerijos teigimu, Lietuvoje dėl klimato kaitos iškrenta vis daugiau kritulių, o tai didina potvynių tikimybę ir mastą. Vis dažnėjantys potvyniai, ypač vakarų Lietuvoje, pastaraisiais metais daro žalą tiek aplinkai, tiek žmonių gyvenimui ir turtui.
„Vakarų Lietuvoje vis dažniau kylantys potvyniai sukelia didelę žalą. Pavyzdžiui, Kretingoje visai neseniai buvo kilusi didelė grėsmė: dėl gausiai iškritusių kritulių ir pakilusio vandens lygio Akmenos upėje, vanduo galėjo užlieti miestelio gatves“, – cituojamas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
„Turime atsakingai ruoštis tokiems ekstremaliems reiškiniams ir užtikrinti veiksmingą potvynių prevenciją. Šios skirtos lėšos padės Kretingai sumažinti kylančią riziką“, – teigė jis.
Ministerija taip pat skyrė lėšų potvynių rizikos mažinimo priemonėms įgyvendinti Sausgalvių polderio teritorijoje, Kintų, Sakučių žiemos ir Alkos vasaros polderių teritorijose Šilutės rajono savivaldybėje bei Puskelnių ir Būdviečių kaimų teritorijose Marijampolės savivaldybėje.
Iš viso tokiems projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 34 mln. eurų 2021–2027 metų ES investicijų programos lėšų.
Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas 85 proc. finansuojamas ES lėšomis, o likusią sumą skiria pačios savivaldybės.
