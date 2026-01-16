Kviečiame teikti pasiūlymus dėl 2026–2028 metų savivaldybės biudžeto projekto

„2026 metų Klaipėdos rajono biudžetas auga daugiau nei 30-ia milijonų ir sieks per 200 milijonų eurų. Tai leidžia ne tik ambicingai planuoti naujus projektus, bet ir sėkmingai vykdyti bei užbaigti jau prasidėjusius darbus. Iš tiesų numatyta nemažai pokyčių, kurie pagerins gyventojų kasdienybę. Tiesime ir remontuosime kelius, įrengsime naujus dviračių ir pėsčiųjų takus, statysime ir modernizuosime naujas ugdymo bei kultūros įstaigas ir įgyvendinsime kitus svarbius ir lauktus darbus. Žinoma, nors biudžetas ir atrodo labai didelis, tačiau turime suprasti, kad kaip ir kasmet didžioji dalis biudžeto bus skirta būtinosioms išlaidoms – švietimo, kultūros, socialinių ir kitų viešųjų paslaugų užtikrinimui, o investicijoms į infrastruktūrą bei kitiems darbams lieka apie 40 milijonų. Tad labai tikiuosi, kad gyventojai bus aktyvūs bei teiks pasiūlymus dėl šio biudžeto ir visi kartu priimsime geriausius sprendimus“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Planuojamos 2026 m. savivaldybės biudžeto pajamos – 201,3 mln. eurų, iš jų: 191,6 mln. eurų pajamos iš mokesčių, turto ir dotacijos, 2,4 mln. eurų – 2025 m. lėšų likučiai ir 7,3 mln. eurų – planuojamos pasiskolinti lėšos.
2026 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį – 49,8 proc. (100,2 mln. eurų) sudaro gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudaro 35,8 proc. (72 mln. eurų), turto mokesčiai – 2 proc. (4,1 mln. eurų), pajamos už prekes ir paslaugas – 6,2 proc. (12,5 mln. eurų), turto ir kitos pajamos – 1,4 proc. (2,8 mln. eurų), 2025 m. lėšų likučiai – 1,2 proc. (2,4 mln. eurų), skolintos lėšos – 3,6 proc. (7,3 mln. eurų).
2026 m. planuojamos pajamos, lyginant su praėjusių metų įvykdymu, didėja 30,5 mln. eurų. Didėjimą nulemia 18,1 mln. eurų didėjančios dotacijos ir 9,5 mln. eurų didesnės pajamos iš GPM. Likučiai mažėja 2,3 mln. eurų, 2,5 mln. eurų daugiau planuojama skolintis.
Asignavimai planuojami vadovaujantis patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2026–2028 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 300 tūkst. eurų savivaldybės mero rezervas.
2026 m. planuojami asignavimai – 201,3 mln. eurų, 33 mln. eurų arba 19,6 proc. didesni už 2025 m. įvykdymą.
Švietimui planuojama išleisti 92,3 mln. eurų arba 45,8 proc. visų biudžeto asignavimų. Tai 19,1 mln. eurų (26 proc.) daugiau, nei buvo išleista 2025 metais. Didėjimą nulemia darbo užmokesčio augimas. Biudžetinių švietimo įstaigų veiklai finansuoti numatomi 65,7 mln. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 57,9 mln. eurų. Ugdymo įstaigų modernizavimui ir plėtrai numatoma 13,5 mln. eurų – statomas lopšelis-darželis Mazūriškiuose, priestatas prie Ketvergių pagrindinės mokyklos, darželis Dercekliuose ir kt. Atsiskaitymui už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto savivaldybės ir privačiose ikimokyklinėse ir bendrojo lavinimo įstaigose – 7,4 mln. eurų. Mokinių vežimui į ugdymo įstaigas bei mokyklinių autobusų įsigijimui – 1,1 mln. eurų. Dar 1,3 mln. eurų skirta įstaigų patalpų, autobusų remontui, buitinei ir organizacinei technikai, mokymo priemonėms. Tai tik dalis išlaidų švietimo sričiai.
Poilsiui, kultūrai ir sportui numatoma skirti 18,7 mln. eurų arba 9,3 proc. visų biudžeto asignavimų. 2025 m. buvo išleista 25,6 mln. eurų. Kultūros įstaigų išlaikymui skiriami 7,5 mln. eurų, iš jų 5,2 mln. eurų sudaro darbo užmokestis. 1,8 mln. eurų numatyta kultūros įstaigų pastatų atnaujinimui, remontui ir plėtrai – modernizuojamas Veiviržėnų kultūros centras, projektuojamas Gargždų krašto muziejaus pastatas bei biblioteka Purmaliuose. Kultūros paveldui išsaugoti ir tvarkyti numatoma 0,7 mln. eurų. Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose finansavimo programai skirta 1,3 mln. eurų, numatomos ir kitos išlaidos.
Ekonomikai tenka 26,9 mln. eurų arba 13,4 proc. visų biudžeto asignavimų. Lyginant su 2025 m. įvykdymu, didėja 6,4 mln. eurų. 13,4 mln. eurų skiriama kelių ir gatvių atnaujinimui, remontui, tiesimui ir projektavimui, 1,6 mln. eurų – dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrai ir remontui, 2,3 mln. eurų – seniūnijų kelių ir gatvių priežiūrai, 2,6 mln. eurų – turizmo paslaugų teikimui ir plėtojimui, 2,2 mln. eurų – viešojo transporto maršrutų plėtrai ir autobusų stotelių įrengimui. 1,5 mln. skiriama melioracijos statinių priežiūrai ir polderinėms sistemoms, dar 1,3 mln. eurų – teritorijų planavimo dokumentams, žemės paėmimui visuomenės poreikiams.
Socialinei apsaugai planuojama išleisti 22,3 mln. eurų arba 11,1 proc. visų biudžeto asignavimų. Socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų veiklai finansuoti planuojami 9,8 mln. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 7,6 mln. eurų. Socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, finansinei pagalbai, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms pirkti, užimtumo didinimo programoms vykdyti numatyta 9,8 mln. eurų. Projektams „Socialinių dirbtuvių steigimas“, „Grupinio gyvenimo namų steigimas proto ir / ar psichinę negalią turintiems asmenims“, „Dienos užimtumo centro steigimas“, „Sendvario seniūnijos viešųjų paslaugų centro kūrimas“ – 1,3 mln. eurų. Dar 400 tūkst. eurų suplanuota socialinio būsto rėmimo programai ir socialinio būsto plėtrai.
Aplinkos apsaugai numatomi 10,3 mln. eurų arba 5,1 proc. visų biudžeto asignavimų. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugai – 3,4 mln. eurų, viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui – 2,4 mln. eurų. 0,9 mln. eurų skiriama lietaus nuotekų sistemų įrengimo ir priežiūros darbams, 1,7 mln. eurų planuojama vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimui ir modernizavimui. Aplinkos apsaugos specialiajai rėmimo programai vykdyti planuojami 0,9 mln. eurų.
Detaliau su 2026–2028 m. savivaldybės biudžeto projektu galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse „Naujienos“ ir „Savivaldybė“ / „Biudžetas“.
Savo pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto prašome teikti el. paštu [email protected] iki sausio 26 dienos.
