Kviečiame visuomenę į Drevernos–Svencelės bendrojo plano esamos būklės pristatymą

15.30 val. vyks susitikimas su Drevernos–Svencelės teritorijos esamais ir potencialiais investuotojais bei verslais. Tai unikali galimybė vystytojams prisidėti prie šio regiono plėtros ir kartu užtikrinti, kad planuojami sprendimai atitiktų tiek verslo interesus, tiek vietos bendruomenės ir turistų poreikius.
18 val. į susitikimą su bendrojo plano rengėjais kviečiame visuomenę – Drevernos, Svencelės gyventojus, bendruomenes, organizacijas, čia ir aplinkinėse teritorijose veikiančias įstaigas.
Susitikimo metu bendrojo plano rengėjai – ūkio subjektų grupė, sudaryta iš MB „Quinary urbana“ ir UAB „DO architects“, pristatys parengtus esamos būklės analizės sprendinius, tikslus, išvadas, o dalyvius kvies dalintis savo įžvalgomis.
Iškart po pristatymo vyks bendros dirbtuvės – kartu su rengėjais diskutuosime, aiškinsimės Drevernos–Svencelės teritorijų stiprybes, problemines vietas, potencialą, vystymo galimybes ir būsimos plėtros viziją. Tai puiki galimybė išsakyti savo nuomonę, pasidalyti patirtimi, iškelti svarbius klausimus ir tiesiogiai prisidėti prie sprendimų, kurie turės įtakos kasdieniam gyvenimui.
Kviečiame aktyviai dalyvauti susitikimuose ir prisidėti prie pokyčių pamario krašte. Kuriamas planas, kuris ne tik formuos šios teritorijos vystymo kryptį, bet ir turės tiesioginį poveikį jos gyventojams. Pagrindinis susitikimo tikslas – užtikrinti, kad bendrojo plano sprendiniai tiksliai atspindėtų bendruomenės poreikius ir lūkesčius, o teritorija būtų patraukli ne tik čia gyvenantiems, poilsiaujantiems, bet ir potencialiems verslams, norintiems investuoti.
