Labdaros renginyje vilties žvaigždę galės įžiebti kiekvienas

Pakvies „Hiperbolės“ nariai
Sausio 31 d. dviejų dalių renginys vyks Palangos koncertų salėje.
Pirmojoje – paramos koncerte, prasidėsiančiame 18 val., kviečiami dalyvauti visi geros valios žmonės.
Jų prisidėjimas prie labdaros – labai paprastas – bilieto įsigijimas į koncertą „Hiperbolės legendos“. Visi pinigai, gauti pardavus bilietus, bus skirti labdaros tikslams.
Galima tikėtis, kad koncertų salė bus pilnutėlė, nes Palangoje pasirodys legendinės grupės „Hiperbolė“ nariai: Viktoras Prapras, Igoris Berinas ir Arvydas Šnaras.
Skambės hitai „Pamiršk mane“, „Tu grok“, „Sugrįžk“, „Vandens ženklai“, „Aš dar dainuosiu“ ir kitos legendinės grupės dainos, kurias vyresnieji moka mintinai, o jaunimas vis dar atranda ir pamėgsta.
Kartu su „Hiperbolės“ legendomis pasirodys grupė „Huge Soul“, suteiksianti dar daugiau energijos ir šiuolaikinio muzikinio skambesio.
Atliepia jautriausius poreikius
Antroji labdaros vakaro dalis kviestiniams svečiams – gala vakarienė, kurios metu vyks aukcionas ir loterija.
Visi už iškilmingos vakarienės bilietus, aukciono metu surinkti bei loterijoje gauti pinigai atiteks paramai.
Šiemet „Vilties žvaigždės“ pinigai bus skirti Mamų unijos fondui, kuris stato naują reabilitacijos centrą, Palangos miesto globos namams, teikiantiems ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą, bei Palangos miesto jaunimo ir savanorystės centrui.
Labdaros renginio organizatoriai ypač džiaugiasi, kai sužino, kokių konkrečiai dalykų reikia šioms organizacijoms.
Antai pernai Palangos miesto globos namams padėta įsigyti keltuvus negalintiems atsikelti žmonėms. Jie yra labai svarbūs ir neįgaliems žmonėms, ir juos slaugantiems įstaigos darbuotojams.
Palangos miesto jaunimo ir savanorystės centrui buvo labai svarbu turėti psichologą. Finansinė parama leido įdarbinti tokį specialistą metams. Tikimasi, kad labdaros renginio metu surinkti pinigai leis šios paslaugos nenutraukti ir šiemet.
„Šis renginys unikalus ir tuo, kad Palangos koncertų salės administracija prisideda prie jo ir suteikia galimybę naudotis sale neatlygintinai. Mes tikimės suburti verslo bendruomenę, kad kuo daugiau verslo atstovų prisidėtų prie labdaros“, – teigė Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos direktorė Laura Taučiūtė.
Renginio „Vilties žvaigždė“ prasmė – kad kiekvienas suprastų, jog ir vienas euras yra daug.
Svarbus kiekvienas euras
2024-aisiais labdaros renginio „Vilties žvaigždė“ metu surinktų pinigų dalis buvo skirta Rimanto Kaukėno labdaros ir paramos fondui, kuris rūpinasi sunkiai sergančiais vaikais ir jų šeimomis. Tada surinkti pinigai leido suteikti ypač svarbią pagalbą vienam palangiškiui ir kurorte gyvenančiai mergaitei.
Pernai pagelbėję Jaunimo linijai įrengti dar kelias vietas savanorių darbui, paramos renginio organizatoriai sužinojo, kad savanorių pagalbos paklausa yra milžiniška. Kasdien būdavo sulaukiama iki 128 skambučių, bet poreikis buvo dar didesnis.
Ši pagalba buvo neįkainojama – psichologo pagalbos tęstinumas jauniems žmonėms yra gyvybiškai svarbus, ypač šiandien, kai emocinės sveikatos iššūkių tik daugėja. Pernai su labdaros renginio dalyviais buvo išklausytas įrašas pokalbio, kurio metu savanorė kelias valandas kalbino pasiryžusį nuo tilto nušokti vaikiną ir išgelbėjo jį nuo mirties.
„Renginio „Vilties žvaigždė“ prasmė – kad kiekvienas suprastų, jog ir vienas euras yra daug. Tai – ilgalaikė misija, kuria siekiame dalintis gerumu ir grąžinti bendruomenei dalį to, ką kuriame kartu su žmonėmis. Man labai svarbu, kad susiburtume: kuo mūsų daugiau, tuo daugiau pagalbos pasiekia tuos, kuriems to labiausiai reikia“, – atviravo L. Taučiūtė.
